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SIP de Peumo detiene a dos hombres y recupera especies robadas en un domicilio

El operativo, coordinado con la Fiscalía Local de San Vicente, permitió recuperar electrodomésticos, herramientas y equipos, además de incautar tres armas y dos vehículos.

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Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 5ª Comisaría de Peumo detuvo a dos hombres y recuperó diversas especies robadas desde un domicilio el pasado 10 de octubre, en el marco de una investigación por el delito de robo en lugar habitado.

Las diligencias se iniciaron tras una denuncia recibida por Carabineros de la Tenencia El Manzano, que daba cuenta del robo en una vivienda del sector. A partir de estos antecedentes, personal de la SIP de Peumo realizó diversas diligencias investigativas, incluido el levantamiento y análisis de información, que permitieron ubicar un inmueble donde se encontrarían las especies sustraídas.

Con los antecedentes reunidos y en coordinación con la Fiscalía Local de San Vicente, el jueves 15 de octubre se realizó la entrada y registro del inmueble, con apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de O’Higgins, personal de la SIP de Peumo y Carabineros de la Tenencia El Manzano.

Durante el procedimiento se recuperaron una congeladora, un generador eléctrico, herramientas, equipos de jardinería, un motor de lancha, un televisor y un parlante, entre otras especies. Además, se incautaron un rifle de aire comprimido, un revólver calibre .38 y una pistola calibre 9 mm. Según los antecedentes entregados, estas dos últimas armas no mantenían encargo vigente.

En el operativo también fueron incautados un furgón y una camioneta, ambos sin encargo vigente.

Los detenidos son dos hombres chilenos, de 26 y 24 años, identificados por sus iniciales como A.J.C.A. y D.I.N.O., respectivamente, quienes registraban antecedentes policiales.

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público para su control de detención, previsto para el viernes 16 de octubre, conforme a las instrucciones de la Fiscalía.

El procedimiento se enmarca en las diligencias desarrolladas por Carabineros para esclarecer el robo denunciado y recuperar las esp

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