Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Suspenden clases en 12 comunas de O’Higgins y amplían Alerta Amarilla por sistema frontal

La medida regirá este martes 20 de octubre en establecimientos de educación parvularia, básica y media de las comunas incluidas. La alerta busca reforzar el monitoreo de sectores de riesgo y la preparación de equipos ante posibles emergencias.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

La suspensión de clases en 12 comunas de la Región de O’Higgins y la ampliación de la Alerta Amarilla marcaron las medidas preventivas adoptadas por las autoridades ante el sistema frontal pronosticado para este martes 20 de octubre.

La delegada presidencial regional, Susana Pinto, junto al seremi de Educación, Jorge Abarzúa; el seremi de Transportes, Julio Gutiérrez, y el director regional de SENAPRED, Marcelo Montesinos, informó la suspensión de actividades en todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de Mostazal, Codegua, Machalí, Rancagua, Requínoa, Rengo, Malloa, San Vicente, San Fernando, Chimbarongo, Pichidegua y Coltauco.

La decisión tiene carácter preventivo y busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y equipos educativos, considerando las condiciones meteorológicas previstas para la región.

Por otra parte la UOH ya había anunciado la suspensión de sus clases presenciales e Instituto Santo Tomas que las actividades serían suspendidas desde las 13 horas.

Alerta Amarilla se extiende a 12 comunas

En paralelo, las autoridades informaron la ampliación de la Alerta Amarilla por evento meteorológico, incorporando a San Vicente de Tagua Tagua, Coltauco, Rancagua y Pichidegua.

Estas comunas se sumaron a Mostazal, Codegua, Machalí, Requínoa, Rengo, Malloa, San Fernando y Chimbarongo, que ya se encontraban bajo esta condición.

La medida responde al pronóstico de precipitaciones intensas en un corto período, la posibilidad de granizo y rachas de viento locales, además del peligro de remociones en masa.

La ampliación de la alerta permite reforzar preventivamente el monitoreo de sectores de riesgo, la coordinación con los municipios y la preparación de equipos y recursos para responder oportunamente ante posibles emergencias.

Llaman a evitar desplazamientos innecesarios

De acuerdo con los antecedentes entregados por las autoridades, las precipitaciones más intensas se esperan durante la tarde y noche del martes, con montos estimados de entre 30 y 40 milímetros en el valle y la precordillera.

Ante este escenario, se llamó a la población a evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse alejada de ríos y quebradas y seguir las instrucciones y actualizaciones difundidas por los canales oficiales.

Las autoridades reiteraron que las medidas adoptadas son preventivas y buscan fortalecer la preparación y coordinación ante los riesgos asociados al evento meteorológico.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Finaliza la primera parte con ventaja 1-0 para Vitória sobre Corinthians
4 minutos hace
EN VIVO:
5 minutos hace
EN VIVO: Barracas Central se lo empató a Sarmiento en el estadio Eva Perón
5 minutos hace
EN VIVO: Finaliza la primera parte con ventaja 1-0 para Vitória sobre Corinthians
4 minutos hace
EN VIVO:
5 minutos hace
Anuncios
798304_2
Unión Española le ganó 1-0 a D. Copiapó
UOH-1-1024x770
Rancagua: Instituciones de educación superior ajustan sus actividades académicas por sistema frontal
Anuncios
Power line support, insulators and wires. Appearance of a design. Assembly and installation of new support and wires of a power line. electricians repairing wire on electric power pole.
Essbio y CGE activan planes preventivos ante las lluvias en O’Higgins
IMG_5406
El “Huasileirao” toma forma: ocho equipos disputarán la Copa Región de O’Higgins
Emergencias en Chile: ¿están preparadas las instituciones para dar respuesta a desastres naturales?
clasificatorias adulto 1
8 selecciones siguen en carrera por el título en Clasificatorias Adultos
Anuncios
IMG_4
División El Teniente inicia Programa de Mentorías para alumnas de liceos técnicos
FOT06752
“Todas las tareas y labores, para que sean exitosas, tienen que ser con trabajo en equipo”
TORMENTA 1
Para mañana pronostican fuertes lluvias, granizo y tormentas eléctricas.
deportes rancagua
Deportes Rancagua proyecta su sueño de ascenso: invicto en la segunda rueda y con la mente puesta en la liguilla
AAAJ_VS_FLUMINENSE_55
Por el cupo final, se enfrentan Palmeiras y Fluminense
797869_0
Por el cupo final, se enfrentan MC Torque y Atlético Mineiro
Anuncios