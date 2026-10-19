Suspenden clases en 12 comunas de O’Higgins y amplían Alerta Amarilla por sistema frontal

La suspensión de clases en 12 comunas de la Región de O’Higgins y la ampliación de la Alerta Amarilla marcaron las medidas preventivas adoptadas por las autoridades ante el sistema frontal pronosticado para este martes 20 de octubre.

La delegada presidencial regional, Susana Pinto, junto al seremi de Educación, Jorge Abarzúa; el seremi de Transportes, Julio Gutiérrez, y el director regional de SENAPRED, Marcelo Montesinos, informó la suspensión de actividades en todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de Mostazal, Codegua, Machalí, Rancagua, Requínoa, Rengo, Malloa, San Vicente, San Fernando, Chimbarongo, Pichidegua y Coltauco.

La decisión tiene carácter preventivo y busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y equipos educativos, considerando las condiciones meteorológicas previstas para la región.

Por otra parte la UOH ya había anunciado la suspensión de sus clases presenciales e Instituto Santo Tomas que las actividades serían suspendidas desde las 13 horas.

Alerta Amarilla se extiende a 12 comunas

En paralelo, las autoridades informaron la ampliación de la Alerta Amarilla por evento meteorológico, incorporando a San Vicente de Tagua Tagua, Coltauco, Rancagua y Pichidegua.

Estas comunas se sumaron a Mostazal, Codegua, Machalí, Requínoa, Rengo, Malloa, San Fernando y Chimbarongo, que ya se encontraban bajo esta condición.

La medida responde al pronóstico de precipitaciones intensas en un corto período, la posibilidad de granizo y rachas de viento locales, además del peligro de remociones en masa.

La ampliación de la alerta permite reforzar preventivamente el monitoreo de sectores de riesgo, la coordinación con los municipios y la preparación de equipos y recursos para responder oportunamente ante posibles emergencias.

Llaman a evitar desplazamientos innecesarios

De acuerdo con los antecedentes entregados por las autoridades, las precipitaciones más intensas se esperan durante la tarde y noche del martes, con montos estimados de entre 30 y 40 milímetros en el valle y la precordillera.

Ante este escenario, se llamó a la población a evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse alejada de ríos y quebradas y seguir las instrucciones y actualizaciones difundidas por los canales oficiales.

Las autoridades reiteraron que las medidas adoptadas son preventivas y buscan fortalecer la preparación y coordinación ante los riesgos asociados al evento meteorológico.