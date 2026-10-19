“Todas las tareas y labores, para que sean exitosas, tienen que ser con trabajo en equipo”

Hace casi diez años, Melany Fuentes Pichinao ingresó al programa Aprendices con el sueño de buscar un mejor futuro. Actualmente, se desempeña como operadora en la Planta SAG y asegura ser una agradecida de Codelco por haber confiado en ella. En sus palabras, destaca el compañerismo y el trabajo como un valor fundamental para un buen ambiente laboral, pero por sobre todo y más importante, un entorno seguro.

¿De qué se trata tu trabajo?

Estamos encargados de monitorear que los equipos de la Planta estén trabajando en óptimas condiciones. También estamos a cargo de ver la recuperación y el concentrado de cobre. Lo que se nos solicita a nosotros es maximizar la recuperación.

¿Cómo fue el proceso de integrarte a El Teniente?

Ingresé al programa de Aprendices, en el que tuvimos un año de capacitación a través de la Universidad Técnica Federico Santa María. Después de eso pude llegar al SAG, primero como plazo fijo y después ya pude firmar el contrato a plazo indefinido. Pero fue una llegada muy buena. Los “viejitos” más antiguos nos han traspasado lo que ellos saben, todo su conocimiento y eso es algo magnífico que te hace sentir bien.

¿En qué áreas has trabajado?

En la División, en estos casi diez años, he podido trabajar en la parte de operaciones de la Flotación, SAG I y II y Chancado de Pebbles.

¿Cómo ha sido tu experiencia en la División?

Muy buena. Siento que le debo mucho a El Teniente. Por los dos años en el programa y ahora que ya llevo un poco más de siete años trabajando, puedo decir que me cambió la vida y que he tenido una muy buena experiencia. Soy una agradecida de Codelco.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Lo que más me gusta es que se puede trabajar en equipo. En todas las tareas y labores, para que sean exitosas, tiene que ser con trabajo en equipo. Si lo haces en forma individual, quizás te va a resultar, pero no de la forma que tiene que ser. En ese sentido, es bueno mencionar que acá me encontré con buenos compañeros. En la planta SAG uno puede ver que hay compañerismo, te ayudan y te apoyan. Lo que más resalta de esta área es que hay trabajo en equipo, hay compromiso con ser siempre responsables, con nosotros y nuestros compañeros, teniendo claro que la seguridad es lo que va primero, en todas las tareas.

Desde tu experiencia, ¿qué es clave para prevenir accidentes?

Creo que lo más importante para prevenir eventos de ese tipo es educar a la gente respecto a los temas relacionados con los accidentes y con la seguridad. Primero, partir por eso, y lo otro es que cada uno debe ser consciente en su día a día que hay que respetar los Riesgos de Fatalidad. Para eso es fundamental saber los estándares, cuándo una tarea es crítica y muchas veces para prevenir accidentes, como mencionaba, trabajar en equipo.

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¿Cuál es tu compromiso personal en materia de seguridad?

Para mí el compromiso en materia de seguridad y como ando siempre en terreno, es verificar que las condiciones de la planta estén óptimas y si hay alguna desviación, poder levantarla, subirla a la Plataforma de Seguridad y Salud Ocupacional y que aquello se pueda cerrar, para que nadie arriesgue su vida, alguna enfermedad profesional o lo que sea, porque en sus casas los están esperando.