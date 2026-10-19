Unión Española intentará cortar la racha positiva de D. Copiapó

Desde las 19:00 horas, Unión Española tendrá hoy como rival a D. Copiapó, en el partido que disputarán por la fecha 28 del campeonato 2026 en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK.
Así llegan Unión Española y D. Copiapó
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Unión Española en partidos del campeonato 2026
Unión Española quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Deportes Iquique por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 empates y 2 partidos perdidos, con 3 goles marcados y con 7 en su arco.
Últimos resultados de D. Copiapó en partidos del campeonato 2026
D. Copiapó llega con ventaja tras derrotar a Cobreloa con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 11 goles y le han convertido 5.
La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y fue D. Copiapó quien ganó 3 a 1.
El local está en el décimo puesto y alcanzó 36 puntos (10 PG – 6 PE – 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 40 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (11 PG – 7 PE – 9 PP).
Rodrigo Rivera Carrillo es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|San Luis
|53
|28
|15
|8
|5
|14
|2
|Cobreloa
|51
|28
|14
|9
|5
|21
|3
|Santiago Wanderers
|47
|28
|13
|8
|7
|15
|8
|D. Copiapó
|40
|27
|11
|7
|9
|2
|10
|Unión Española
|36
|27
|10
|6
|11
|-3
Fechas y rivales de Unión Española en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 29: vs Santiago Wanderers: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs U. San Felipe: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de D. Copiapó en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 29: vs Dep. Santa Cruz: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Santiago Wanderers: Fecha y horario a confirmar
Horario Unión Española y D. Copiapó, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas
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