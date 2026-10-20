 61 detenidos por red criminal dedicada al robo de cobre desde El Teniente

Un duro golpe a una red dedicada al robo y la comercialización ilegal de cobre se concretó durante la madrugada de este martes, en el marco del operativo “Veta Roja”, procedimiento encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, que culminó con 61 personas detenidas y allanamientos en distintos puntos de la Región de O’Higgins.

La diligencia permitió desbaratar una organización criminal que, según los antecedentes entregados por la Fiscalía, habría operado durante cerca de dos años, sustrayendo cobre desde instalaciones de Codelco División El Teniente, para posteriormente trasladarlo y comercializarlo en mercados informales.

Durante el punto de prensa realizado en el Complejo Policial de la PDI en Rancagua, la prefecta jefa de la Prefectura Provincial, Arlette Prado; el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos; el fiscal de Análisis Criminal, Carlos López; y los seremis de Seguridad Pública, Nicolás Muñoz, y de Energía, Alejandra Avendaño, entregaron detalles de una investigación que se extendió por varios meses, y que permitió identificar los distintos roles que habrían cumplido los integrantes de la agrupación.

De acuerdo con lo informado por la PDI, el procedimiento fue desarrollado por equipos especializados de la Brigada Investigadora de Robos y la Brigada de Lavado de Activos, en coordinación con la Fiscalía de Análisis Criminal.

Un ex carabinero en la estructura investigada

Uno de los antecedentes más relevantes del operativo, fue la identificación de un exfuncionario de Carabineros como presunto cabecilla de la organización. Según explicó el fiscal Carlos López, esta persona habría tenido un papel jerárquico, coordinando las operaciones de compra y venta de las especies sustraídas, particularmente cobre.

El persecutor precisó que el exuniformado ya había sido investigado por la Fiscalía de Análisis Criminal en 2023 y condenado por el Juzgado de Garantía a una pena de 541 días por receptación de cobre que había sido sustraído previamente desde instalaciones de Codelco.

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La investigación también permitió solicitar órdenes de detención contra dos trabajadores vinculados a la mina El Teniente, quienes, según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, habrían proporcionado información privilegiada a los demás integrantes de la red para facilitar el robo y la posterior comercialización del mineral.

Este antecedente abre una arista especialmente sensible para la investigación, al apuntar a la eventual colaboración de personas que, por sus funciones o conocimiento de las operaciones mineras, habrían podido facilitar la acción de terceros.

Más de 30 delitos bajo investigación

El fiscal regional Aquiles Cubillos explicó que la indagatoria surgió del trabajo del Sistema de Análisis Criminal de O’Higgins y de una mesa público-privada constituida para enfrentar el robo de cables y cobre en la región.

En esta instancia participan organismos públicos, policías y empresas afectadas por este tipo de delitos, cuyos antecedentes y denuncias contribuyeron al desarrollo de la investigación.

Según el fiscal regional, el Ministerio Público proyecta formalizar a los imputados por una serie de delitos, entre ellos robo de bienes nacionales de uso público, robo en lugar no habitado, receptación y lavado de activos.

El persecutor señaló que se buscará formalizar por al menos 30 hechos de robo y hurto de cobre, lo que da cuenta de la dimensión que habría alcanzado la actividad ilícita atribuida a la organización.

Por su parte, el fiscal Carlos López indicó que, entre los antecedentes reunidos, figuran sustracciones de distintas magnitudes, con casos que involucran partidas de 600 y 800 kilos de cobre. Sin embargo, precisó que aún no existe una cifra consolidada respecto del volumen total sustraído.

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De las instalaciones mineras a los mercados informales

De acuerdo con la explicación entregada por la prefecta Arlette Prado, la organización utilizaba personas conocidas como “mulas” para extraer y trasladar cobre, material residual asociado al procesamiento del mineral, desde distintas instalaciones de Codelco.

Posteriormente, el cobre era transportado para su comercialización en mercados informales, dentro y fuera de la región. Prado agregó que parte de los traslados tendría como destino sectores de Santiago y San Antonio.

La investigación, no obstante, se encuentra en una etapa inicial, respecto de la cadena comercial. El Ministerio Público busca establecer, no solo quiénes sustraían el mineral y quiénes lo recibían inicialmente, sino también identificar a otros eventuales compradores e intermediarios y determinar si existieron operaciones destinadas a su exportación al extranjero.

El fiscal de Análisis Criminal advirtió que la ampliación de la detención podría permitir nuevas diligencias y eventuales detenciones, por lo que el procedimiento no necesariamente representa el cierre definitivo de la investigación.

Coordinación para enfrentar el robo de cobre

El seremi de Seguridad Pública, Nicolás Muñoz, destacó el trabajo conjunto entre el Ministerio Público, la PDI y los organismos públicos y privados que participan en la mesa de coordinación regional. Asimismo, reconoció la preocupación que generan los casos en que funcionarios policiales aparecen vinculados a investigaciones penales.

La autoridad sostuvo que las instituciones están desarrollando acciones para detectar y perseguir conductas que se aparten de las obligaciones funcionarias, poniendo los antecedentes a disposición de la justicia cuando corresponde.

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En tanto, la seremi de Energía, Alejandra Avendaño, subrayó que el robo de cables y cobre no constituye únicamente un perjuicio económico para las empresas afectadas, sino que también puede repercutir en el suministro eléctrico, el funcionamiento de los servicios públicos y la seguridad de las familias.

Mientras las autoridades continúan con la investigación, están abocados a establecer el volumen total del material sustraído, determinar el alcance de la red comercial y precisar las responsabilidades individuales de quienes aparecen involucrados en estos hechos.