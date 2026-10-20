Agustín Pavez brilla en la paranatación de Brasil

Recientemente, el nadador paralímpico de la comuna de San Francisco de Mostazal, Agustín Pavez Moscoso, brilló durante su participación en el Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Jovens de Natação Paralímpica, organizado anualmente por el Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).
Allí, y con los colores del club Vasco da Gama, Pavez se hizo de cuatro medallas de oro, alcanzando una meta que ya había logrado en 2024.
De esta manera, Agustín, sigue trabajando pensando en el World Series Lima 2026, torneo mundial que se efectuará durante noviembre en Lima, Perú.