Al menos 14 muertos y siete heridos tras un deslizamiento de tierra en una mina de oro en Colombia

(EUROPA PRESS) –

Al menos catorce personas han muerto y otras siete han resultado heridas este lunes a causa de un deslizamiento de tierra ocurrido durante la jornada en una mina de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, en el departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia.

Así lo ha confirmado el director de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) de Nariño, Gabriel Ocaña, mientras que la oficina de ONU Derechos Humanos en Colombia ha señalado que doce de las catorce muertes corresponden a mujeres, a la vez que «otras más se encuentran heridas y requieren atención urgente». Por ello, ha llamado al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) a desplegar «acciones tendientes a apoyar el rescate de las personas heridas y la atención de las familias damnificadas».

A su vez y sin señalar género de las víctimas, Gabriel Ocaña ha precisado en una entrevista con la televisión colombiana RCN que el estado de salud de cuatro de los siete heridos presenta más complicaciones. «En este momento estamos buscando un apoyo helicoportado para poder movilizarlos hasta la ciudad de Pasto o Tumaco para ser atendidos», ha agregado.

En cuanto al motivo del siniestro, el director de la DAGRD de Nariño no ha dudado, advirtiendo que, «desafortunadamente, el tema de la minería ilegal y estas prácticas irregulares nos generan» hechos como este accidente.

En apuntar a la minería ilegal ha coincidido ONU Derechos Humanos Colombia, que ha instado al Estado a «implementar todas las acciones necesarias de prevención, a través de medidas de transformación territorial y de investigación y sanción a estas actividades ilegales en los territorios, que están afectando a las personas que se ven obligadas a trabajar en esos espacios sin ningún tipo de garantías, además de provocar afectaciones al medio ambiente y a la salud de las comunidades».

PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS

Previamente, la Agencia Nacional de Minería (ANM) informaba de lo sucedido sin dar balance de víctimas en una publicación en redes en la que denunciaba que, si bien su equipo de Salvamento estaba preparado para asistir en el lugar de los hechos, «las dificultades de acceso y las condiciones de orden público en la zona han impedido su llegada».

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«La ANM mantiene su disposición técnica y operativa para apoyar la atención de esta emergencia, una vez se cuente con las condiciones de seguridad necesarias para el ingreso de los equipos de rescate», subrayaba.

En esta misma línea, la Defensoría del Pueblo, que ha dado cuenta del incidente, ha alertado de la presencia de «grupos armados ilegales en la zona», reclamando por ello «garantizar el acceso seguro de los equipos de emergencia y del personal humanitario».

El organismo también ha pedido la movilización de las Fuerzas Armadas, rescatistas, servicios sanitarios y de Medicina Legal «para la identificación y manejo digno de los cuerpos de las personas fallecidas».

Nariño es uno de los departamentos más afectados por el llamado conflicto armado interno de Colombia, registrando más de 2.500 desplazados por este motivo solo entre enero y agosto de 2026 y sucesivos enfrentamientos entre las autoridades colombianas y los grupos que actúan en la zona, como la guerrilla Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que lidera alias ‘Iván Mordisco’.