Confirman día y hora para cruce entre Santa Cruz y Rangers

La última fecha de la Liga de Ascenso fue programada por parte de la ANFP. Este martes, pasado el mediodía, la ANFP entregó los días y horas para los partidos correspondientes al cierre del torneo, donde Deportes Santa Cruz –dependiendo de lo que ocurra el fin de semana venidero en Copiapó- se jugará mucho en la cancha del estadio Joaquín Muñoz García.

Los unionistas, en su reducto, enfrentarán a Rangers de Talca. El hoy colista de la competencia le pisa los talones al equipo que dirige Dalcio Giovagnoli y para ese sábado 31 de octubre, a las 12.30 horas, ambos podrían disputar la permanencia en tan vital encuentro.

A la misma hora, el otro involucrado en la disputa, Unión San Felipe enfrentará a la Unión Española.