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Dragons Voley de Machalí hace historia en LINAME al clasificar al Sudamericano

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Recientemente, el equipo U16 varones del Club Dragons Vóley de Machalí se consagró vicecampeón de la Liga Nacional de Menores (LINAME) categoría A1, organizada por la Federación de Vóleibol de Chile (FEVOCHI).

El logro se obtuvo tras una exigente temporada que reunió a 80 equipos de todo el país, culminando en los playoffs nacionales donde el conjunto machalino alcanzó el segundo lugar.

Mejor atacante y destacado trabajo técnico

En el marco del torneo, Yorman Montaño fue distinguido como el mejor atacante de la competencia a nivel nacional. “Es un reconocimiento que nos llena de orgullo como club y como región”, apuntaron desde el club.

Asimismo, indicaron que “Queremos relevar de manera especial el trabajo del profesor Francisco Salemn Valderrama, quien se incorporó este año como DT de la categoría varones U16 y lideró técnicamente a este grupo hasta alcanzar este resultado histórico para el deporte machalino”.

El equipo machalí será recibido este miércoles por la comunidad.

Pasajes para Bolivia

Gracias a este vicecampeonato, Dragons de Machalí obtuvo un cupo para representar a Chile y a la región de O’Higgins en el Campeonato Sudamericano de Clubes, que se disputará desde el 4 de noviembre en Cochabamba, Bolivia.

Por lo mismo, este miércoles a las 19 horas se invita a la comunidad al gimnasio Julio Martínez para recibir a estos chicos y a su cuerpo técnico.

Yorman Montaño fue distinguido como el mejor atacante de la competencia a nivel nacional.

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