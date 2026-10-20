¿Qué es la ecoansiedad? Psicólogo explica cómo enfrentar el miedo al cambio climático y los eventos extremos

Un aluvión que descendió por la quebrada Honda, en Las Condes; calles anegadas en distintas partes de Chile; tormentas eléctricas y granizos durante varios días. Octubre ha estado marcado por eventos meteorológicos extremos en la zona central y esta semana se espera un nuevo sistema frontal, con un río atmosférico y precipitaciones que, según la Dirección Meteorológica de Chile, se extenderán entre Coquimbo y Los Lagos. Para muchas personas, cada aviso meteorológico reactiva una sensación de alerta que cuesta apagar.

Esa angustia tiene nombre: ecoansiedad o ansiedad climática. Joaquín Brieba, psicólogo y académico de la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello, la define como una preocupación persistente y angustiante frente a la amenaza del cambio climático y los eventos extremos asociados, como aluviones, inundaciones, olas de calor, sequías o incendios.

Una angustia frente a una amenaza real

La diferencia con otros cuadros de ansiedad está en el origen de la preocupación. En un trastorno de ansiedad generalizada, explica Brieba, la persona puede percibir un riesgo desproporcionado respecto del peligro real. En la ecoansiedad, en cambio, la amenaza tiene un fundamento concreto.

“Estamos hablando de una amenaza que es real, que tiene documentación científica y un consenso colectivo”, señala el especialista.

Por eso, aclara, en muchos casos se trata de una respuesta emocional comprensible y no necesariamente de un cuadro patológico. Esta preocupación también puede intensificarse al constatar que no existe una respuesta global articulada frente al cambio climático.

Los jóvenes, entre los más expuestos

Los jóvenes son uno de los grupos más estudiados en relación con la ansiedad climática. Una encuesta publicada en la revista The Lancet Planetary Health en 2021, que consultó a 10.000 personas de entre 16 y 25 años en diez países, mostró que cerca del 60% estaba muy o extremadamente preocupado por el cambio climático. Además, más de cuatro de cada diez encuestados señalaron que esos sentimientos afectaban su vida diaria.

Las personas que han vivido un desastre de cerca también pueden experimentar una mayor afectación. Brieba recuerda los incendios que golpearon a Valparaíso y Viña del Mar, así como al Biobío, y las comunidades afectadas por la megasequía o las inundaciones, donde la ansiedad climática.

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Noticias, redes sociales y doomscrolling

Las imágenes de catástrofes y los mensajes alarmantes que circulan en internet pueden intensificar la preocupación por el clima.

“Las redes sociales y las noticias privilegian el contenido que genera impacto emocional”, afirma Brieba. Según explica, las imágenes de desastres suelen circular mucho más que las noticias sobre soluciones.

En los celulares, esta exposición constante puede traducirse en doomscrolling: el hábito de revisar una y otra vez publicaciones negativas, incluso cuando hacerlo aumenta el malestar.

Para el académico, el problema no está en informarse, sino en la manera en que se presenta la información y en qué se hace con ella. Los mensajes apocalípticos que no ofrecen alternativas de acción pueden generar desesperanza y parálisis.

“Lo recomendable es acceder a información equilibrada, que reconozca la gravedad del problema, pero también muestre qué puede hacer cada persona y qué deben hacer las instituciones”, sostiene.

Cómo manejar la ansiedad climática

A nivel individual, el primer paso es reconocer y validar la emoción. Preocuparse por el clima es comprensible y no constituye, por sí solo, una señal de debilidad o de un problema de salud mental.

El psicólogo recomienda elegir fuentes confiables, establecer uno o dos momentos del día para informarse y evitar revisar noticias antes de dormir. Esta última medida puede resultar especialmente útil durante jornadas marcadas por alertas meteorológicas.

“Las acciones concretas, por pequeñas que sean, son uno de los mejores antídotos contra la impotencia, junto con dormir bien, hacer actividad física, tener contacto con la naturaleza y practicar respiración o mindfulness”, recalca.

En el ámbito familiar, Brieba aconseja entregar a los niños pequeños mensajes simples, tranquilizadores y verdaderos, evitando exponerlos a imágenes catastróficas. Con los adolescentes, en tanto, sugiere escuchar sus preocupaciones antes de intentar corregirlas o minimizarlas.

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“Los adultos también modelan. Si los hijos ven a sus padres preocupados pero activos, aprenden que es posible hacer algo”, plantea.

El apoyo de la comunidad también importa

La ansiedad climática puede disminuir cuando las personas encuentran espacios para compartir sus preocupaciones y dejan de enfrentarlas en soledad. Por eso, el especialista destaca la importancia de promover conversaciones en colegios y organizaciones, además de iniciativas como el voluntariado ambiental.

En las comunidades afectadas directamente por desastres, las necesidades son aún más urgentes. En esos casos, Brieba subraya la importancia del apoyo psicológico inicial y de la reconstrucción de las redes de apoyo.

Frente a eventos climáticos extremos que pueden generar temor e incertidumbre, la recomendación es informarse a través de fuentes confiables, reconocer las propias emociones y buscar apoyo cuando la preocupación comienza a interferir de manera significativa en la vida cotidiana.