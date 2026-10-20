Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

El Capo apunta a masiva asistencia para recibir a Cobresal

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

El partido clave del próximo sábado a las 20 horas en el estadio Codelco El Teniente, tendrá que disputarse con los dientes apretados y muy enfocados en hacer el mejor fútbol posible para derrotar a un rival que quiere salir victorioso desde Rancagua.

O’Higgins, que para esta fecha recuperará a Arnaldo Castillo –ausente contra Huachipato por acumulación de tarjetas amarillas- y también podría tener a Miguel Brizuela de vuelta a la citación, piensa en derrotar a los “Legionarios” para alejarse de la parte baja de la clasificación y respirar más tranquilo en lo que queda de Torneo Nacional.

La necesidad de puntos, más jugando en casa, le pone también un condimento extra al encuentro donde, como ofertó el club, esperan a más de 9 mil espectadores los que –de llegar a esa cifra- ingresarán gratuitamente el siguiente lance en Rancagua contra Ñublense (31 de octubre).

Por lo mismo, en la ciudad, se espera que la asistencia para este encuentro sea masiva. El aforo autorizado para este duelo es de 12 mil espectadores.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Gran triunfo de PSG por 4 a 2 frente a Barcelona
4 horas hace
Scott McTominay marca un doblete en la victoria 4-3 de Napoli ante FK Bodo/Glimt
4 horas hace
Roma liquidó con una goleada a Slovan Bratislava por 4 a 0
4 horas hace
Gran triunfo de PSG por 4 a 2 frente a Barcelona
4 horas hace
Scott McTominay marca un doblete en la victoria 4-3 de Napoli ante FK Bodo/Glimt
4 horas hace
Anuncios
BOCA_VS_PLATENSE_162
EN VIVO: Boca Juniors derrota a Vasco da Gama por 2-0 en el segundo tiempo
798639_0
Se pospone el partido entre Universidad de Chile y D. Antofagasta
Anuncios
IMG
 61 detenidos por red criminal dedicada al robo de cobre desde El Teniente
798634_0
Se pospone el partido entre U. La Calera y Coquimbo Unido
2 alumnos cahuil
Estudiantes de Cahuil obtienen grandes logros en feria científica
¿Quiénes son los jugadores?
Anuncios
como proteger auto de granizos
Granizadas en ruta: cómo proteger el auto y conducir de forma segura ante una tormenta
panic attacks alone young woman sad fear stressful depressed emo
¿Qué es la ecoansiedad? Psicólogo explica cómo enfrentar el miedo al cambio climático y los eventos extremos
Neneqo Fotógrafo
Al menos 14 muertos y siete heridos tras un deslizamiento de tierra en una mina de oro en Colombia
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente electo de Brasil - Marcelo Camargo/Agencia Brazil/d / DPA
Lula entrega su secreto bancario y el de su familia y reta a Bolsonaro a hacer lo mismo antes de las elecciones
793878_0
El finalista se define en un duelo entre Flamengo y Estudiantes
GOBIERNO 1
Seremi de gobierno defiende presupuesto 2027 y aborda caída en las encuestas
Anuncios
797869_0
Por el cupo final, se enfrentan MC Torque y Atlético Mineiro
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MARTES 20 DE OCTUBRE
¿A quién iremos?
MUSICA EN LOS COLEGIOS 1
Recreos con música en vivo son la apuesta cultural para colegios en la Región de O’Higgins
Anuncios
LLUVIAS 1
Suspenden clases en 12 comunas de O’Higgins y amplían Alerta Amarilla por sistema frontal
Cristian Elizondo y Emilia Elizondo
Más de 1.300 trabajadores de empresas contratistas de El Teniente y sus familias recibieron becas educación
Power line support, insulators and wires. Appearance of a design. Assembly and installation of new support and wires of a power line. electricians repairing wire on electric power pole.
Essbio y CGE activan planes preventivos ante las lluvias en O’Higgins
IMG_5406
El “Huasileirao” toma forma: ocho equipos disputarán la Copa Región de O’Higgins
Emergencias en Chile: ¿están preparadas las instituciones para dar respuesta a desastres naturales?
clasificatorias adulto 1
8 selecciones siguen en carrera por el título en Clasificatorias Adultos
DETENIDO 1
Carabineros captura a presunto homicida en San Fernando
detenidos sip peumo
SIP de Peumo detiene a dos hombres y recupera especies robadas en un domicilio