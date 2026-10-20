El Capo apunta a masiva asistencia para recibir a Cobresal

El partido clave del próximo sábado a las 20 horas en el estadio Codelco El Teniente, tendrá que disputarse con los dientes apretados y muy enfocados en hacer el mejor fútbol posible para derrotar a un rival que quiere salir victorioso desde Rancagua.

O’Higgins, que para esta fecha recuperará a Arnaldo Castillo –ausente contra Huachipato por acumulación de tarjetas amarillas- y también podría tener a Miguel Brizuela de vuelta a la citación, piensa en derrotar a los “Legionarios” para alejarse de la parte baja de la clasificación y respirar más tranquilo en lo que queda de Torneo Nacional.

La necesidad de puntos, más jugando en casa, le pone también un condimento extra al encuentro donde, como ofertó el club, esperan a más de 9 mil espectadores los que –de llegar a esa cifra- ingresarán gratuitamente el siguiente lance en Rancagua contra Ñublense (31 de octubre).

Por lo mismo, en la ciudad, se espera que la asistencia para este encuentro sea masiva. El aforo autorizado para este duelo es de 12 mil espectadores.