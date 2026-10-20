Estudiantes de Cahuil obtienen grandes logros en feria científica

La comunidad de la Escuela Cáhuil representó a la comuna de Pichilemu de manera sobresaliente en la “VI Feria de Ciencias Interescolar JIM Florida 2026”, realizada en la Región del Maule.

Los talentos locales destacaron los siguientes proyectos, primer lugar en Biología, sexto año básico, donde Maiara Araneda y Salvador Molina, junto a la profesora Daira Lorca, presentaron “Filtros Halófitos”. Este sistema de fito-extracción ecológica utiliza Salicornia del propio humedal para reducir la salinidad del agua. En otras palabras, innovación con identidad local

También se destacó la participación en Física (kínder), donde Lucas Konings, Maite Marín y Florencia Jorquera, guiados por la educadora Melisa Valenzuela, exhibieron “Cohetes de Presión: Descubriendo la Fuerza del Aire”, interactuando directamente con el público.

Se destacó también el respaldo del director Marcelo Loaiza Draipán, cuya gestión fue clave para concretar la asistencia de la delegación a este importante encuentro científico.