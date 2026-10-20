El finalista se define en un duelo entre Flamengo y Estudiantes

Con un empate 0-0 en el juego de ida, Flamengo y el Pincha definirán este jueves 22 de octubre quien asegura su entrada a Final de la Copa Libertadores. El partido empieza a las 21:30 horas en el Maracanã.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 15 de octubre, en Semifinales del torneo CONMEBOL – Copa Libertadores 2026, y fue un empate por 0 a 0.
Con el marcador del partido anterior, los equipos se presentan a la revancha en igualdad de condiciones. Quien obtenga la victoria avanzará a la final para enfrentar al ganador de la otra semi Fluminense o Palmeiras.
El encuentro será supervisado por Gustavo Tejera, el juez encargado.
Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Cusco FC 0 vs Flamengo 2 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Flamengo 4 vs Independiente Medellín 1 (16 de abril)
- Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril)
- Fase de Grupos: Independiente Medellín 0 vs Flamengo 3 (7 de mayo)
- Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo)
- Fase de Grupos: Flamengo 3 vs Cusco FC 0 (26 de mayo)
- Octavos de Final: Cruzeiro 1 vs Flamengo 1 (12 de agosto)
- Octavos de Final: Flamengo 2 vs Cruzeiro 1 (19 de agosto)
- Cuartos de Final: Independiente del Valle 0 vs Flamengo 2 (10 de septiembre)
- Cuartos de Final: Flamengo 1 vs Independiente del Valle 1 (17 de septiembre)
- Semifinales: Estudiantes 0 vs Flamengo 0 (15 de octubre)
Los resultados de Estudiantes en partidos >
de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Independiente Medellín 1 vs Estudiantes 1 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Cusco FC 1 (14 de abril)
- Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril)
- Fase de Grupos: Cusco FC 1 vs Estudiantes 1 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo)
- Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Independiente Medellín 0 (26 de mayo)
- Octavos de Final: Estudiantes 1 vs U. Católica 1 (11 de agosto)
- Octavos de Final: U. Católica 0 vs Estudiantes 3 (18 de agosto)
- Cuartos de Final: Estudiantes 1 vs Corinthians 1 (9 de septiembre)
- Cuartos de Final: Corinthians 0 vs Estudiantes 1 (16 de septiembre)
- Semifinales: Estudiantes 0 vs Flamengo 0 (15 de octubre)
Horario Flamengo y Estudiantes, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
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