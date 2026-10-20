Granizadas en ruta: cómo proteger el auto y conducir de forma segura ante una tormenta

Ante la llegada imprevista de severos fenómenos meteorológicos, conocer los límites mecánicos del automóvil, los lugares seguros de resguardo y las técnicas de conducción adecuadas resulta fundamental para resguardar la integridad de los ocupantes y minimizar los daños materiales.

El desarrollo repentino de tormentas eléctricas y granizadas suele estar precedido por indicadores climáticos visibles. Las nubes altas del tipo Cumulus, que crecen rápidamente, se oscurecen y desarrollan una base plana, anticipan tormentas intensas y caída de hielo. De igual forma, la presencia de vientos en direcciones opuestas, las variaciones bruscas en la presión atmosférica y el vuelo inusualmente bajo de las aves constituyen señales de inestabilidad.

En cuanto a la resistencia del vehículo ante el impacto de proyectiles helados, los cuales pueden superar los 70 km/h al caer, los componentes estructurales responden de forma distinta según su grosor y composición:

– Carrocería metálica: Las planchas de acero y aluminio comienzan a sufrir abolladuras estéticas leves o visibles a partir de granizos de 1,5 cm de diámetro. Piedras de entre 1,5 cm y 3,0 cm provocan deformaciones marcadas en el capó, el techo y el maletero.

– Parabrisas laminado: Diseñado con dos capas de cristal, soporta impactos de hasta 2,5 cm sin fisurarse con el auto detenido. Si el granizo mide entre 3,0 y 4,5 cm, la capa externa de cristal se triza, pero la película plástica interna evita el colapso del vidrio hacia el habitáculo.

– Techos panorámicos y cristales laterales: Los techos panorámicos combinan vidrio templado reforzado y tecnología laminada, absorbiendo deformaciones elásticas mejor que la lata común; sin embargo, pueden estallar si el hielo supera los 3,5 a 4 cm de diámetro.

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MANIOBRAS Y VISIBILIDAD EN CIUDAD Y CARRETERA

Si la tormenta sorprende al conductor en plena circulación, la regla de oro es mantener la calma y evitar movimientos impulsivos al volante. Se debe reducir la velocidad de manera progresiva y aumentar considerablemente la distancia de seguridad. Esto se debe a que la velocidad del vehículo se suma a la velocidad de caída del granizo, incrementando la energía cinética del impacto sobre la carrocería y el parabrisas.

Durante el trayecto se deben considerar las siguientes recomendaciones viales:

– Evitar maniobras bruscas: La acumulación rápida de hielo convierte la calzada en una superficie sumamente resbaladiza. Pisar el freno a fondo o girar el volante de forma violenta provoca la pérdida de adherencia y derrapes severos.

– Uso correcto del sistema de iluminación: Es necesario encender las luces bajas de cruce y las luces de emergencia o antiniebla traseras para hacerse visible. Jamás se deben activar las luces altas o largas, ya que su destello se refleja en las capas de hielo, provocando encandilamiento.

– Estado de los neumáticos: Mantener una banda de rodadura con la profundidad de dibujo adecuada y la presión correcta es determinante para conservar el agarre.

– Pérdida de visibilidad: Si el parabrisas sufre fisuras o la tormenta impide ver el camino, se deben encender las balizas, disminuir la marcha paulatinamente y detenerse al costado de la ruta sin descender del automóvil.

DÓNDE RESGUARDAR EL VEHÍCULO Y ZONAS DE ALTO RIESGO

Elegir un lugar para detenerse durante una granizada requiere evaluar la seguridad del entorno para no empeorar los daños ni provocar accidentes. Los lugares de máxima prioridad son los estacionamientos o garajes cubiertos y cerrados, así como los espacios techados de estaciones de servicio y centros comerciales.

De no contar con infraestructuras cerradas, se puede situar el vehículo al costado de edificios altos (en el lado opuesto al viento para bloquear el impacto directo) o en vías de servicio fuera de la calzada principal.

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Los puntos peligrosos que se deben evitar son los siguientes: bajo árboles, debido al severo riesgo de caída de ramas o del árbol completo sobre el vehículo; cerca de cables y postes eléctricos, que se pueden desprender por la fuerza del viento o el peso del hielo; y bajo puentes o pasos a desnivel, ya que detenerse allí obstruye la circulación, genera congestión y eleva el riesgo de colisiones por alcance debido a la baja visibilidad. Además, estos lugares no protegen contra el granizo impulsado de forma lateral por el viento.

Si no existe refugio disponible y debe detenerse al costado de la carretera, se recomienda orientar la parte delantera del vehículo de cara a la tormenta, permitiendo que el parabrisas laminado absorba el golpe frontal.

PROTECCIONES DE EMERGENCIA PARA EL AUTO ESTACIONADO

Cuando el vehículo queda estacionado a la intemperie, sin la posibilidad de acceder a una estructura techada, se pueden aplicar medidas de contención con elementos disponibles a mano. Se pueden colocar mantas gruesas, frazadas o las propias alfombrillas de goma del piso sobre el techo, el capó, el baúl y el parabrisas, ya que ayudan a amortiguar la fuerza de los impactos.

También se pueden ubicar cartones resistentes sobre el parabrisas, fijados con los limpiaparabrisas, o emplear lonas combinadas con acolchados inferiores para ayudar a prevenir abolladuras superficiales.

Durante la tormenta, un error crítico es salir del habitáculo para intentar cubrir la carrocería con mantas en mitad de la caída de hielo. El impacto directo de proyectiles de hielo en la cabeza representa un peligro grave para la integridad física. La recomendación principal es permanecer dentro del auto con el cinturón de seguridad abrochado hasta que las condiciones mejoren.