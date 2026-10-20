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HORÓSCOPO DEL MARTES 20 DE OCTUBRE

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Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).
Notarás algo de cansancio y sentirás ganas de evadirte de la realidad; lograrás salir de este estado gracias a tu fuerza de voluntad y a pesar de esos asuntos familiares que te exigen continuamente estar muy presente.

TAURO (21 abril – 20 mayo).
La verdad, por delante. Durante esta jornada tendrás ocasión de aplicar esta máxima evitando así las típicas complicaciones que se suelen dar cuando, por pereza, desinterés o piedad, soltamos alguna mentira innecesaria.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).
Ha llegado el momento de los parabienes con la gente que te ha ayudado en el trabajo, no seas mezquino, deberás agradecer la labor de equipo y contar con esa gente para tus proyectos futuros.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).
La sinceridad es una de tus mejores armas y si sabes manejarlas puedes llegar a donde te propongas. Trata de no ocultar tus sentimientos ante la persona amada y podrás disfrutar de una verdadera relación de pareja.

LEO (23 julio-22 agosto).
En el trabajo estás en una etapa tranquila, sin grandes cambios, aunque debes estar pendiente de tu entorno. Hoy puedes sorprenderte pensando en las estrategias que pondrás en práctica esta misma semana, y alguna de ellas te funcionará muy bien.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).
Se estarán produciendo cambios físicos en tu persona que te llevará un tiempo asimilar. Asimismo, podrían darse cambios de hábitos relacionados con tus relaciones sociales que tendrás que analizar en términos de salud.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).
Te comportarás de forma ardiente y pasional con la persona amada, aunque tendrás que controlar para no perder la cabeza; ya sabes, prudencia. En lo profesional, vas a tener una jornada muy intensa pero te darán el apoyo necesario para solucionarlo.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).
En el plano laboral te sentirás más seguro que nunca debido al buen momento que atraviesas y a la buena fortuna que te sonríe. Si quieres continuar cosechando éxitos, tendrás que emplearte algo más y demostrar tus cualidades.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).
Te vas a encontrar con un día en el que sólo te importa el estado en el que tienes tu casa. La pereza ha desaparecido y tienes fuerza suficiente como para, después de tu jornada laboral, dedicarte por completo a arreglos y cambios domésticos.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).
La cocina y otro tipo de tareas domésticas pueden ayudarte de aliviar la tensión en tu mente. Aunque no seas consciente del estrés al que estás sometido, este puede estar actuando en tu interior y debes buscar los síntomas; quizá afecte al cabello o al estómago.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).
Deberás controlar el nerviosismo si coincides hoy con personas que te resultan irresistiblemente atractivas. Piensa bien lo que vas a decir, pero si tienes que elegir, procura actuar con espontaneidad, siempre será mejor que decir tonterías.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).
En lo profesional, resolverás ciertos problemas que acucian a la empresa y serás recompensado por ello. Trata de apartar los problemas familiares de tu vida en pareja porque pronto pueden enquistarse y arruinar tus sueños. Aprovecha tu vitalidad para hacer ejercicio.

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