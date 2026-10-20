Integrantes del ecosistema regional de emprendimiento definen ruta de trabajo colaborativo

En el marco de la Semana de la Pyme, el pasado miércoles 14 de octubre en dependencias de INACAP Sede Rancagua, representantes de diversas instituciones públicas y privadas se reunieron para generar un valioso encuentro para analizar y definir una ruta de trabajo colaborativo concreto que apunte a promover el desarrollo productivo, innovación y competitividad en la Región de O´Higgins.

La jornada convocada por Pro O´Higgins, Wedo Cowork e INACAP Sede Rancagua, permitió reunir a instituciones como Corfo, Centro de Negocios Sercotec San Fernando, Universidad de O´Higgins, IP Chile, Municipios, el portal enmodoemprendedor.cl , empresarios, gremios empresariales como Mujeres en Turismo Chile A.G, consultores de innovación y académicos entre otros, quienes debatieron sobre la realidad y oportunidades que se presentan en la Región de O´Higgins, siendo un territorio amplio y con diversificación productiva.

Del diagnóstico a la acción

Todos los presentes coincidieron en que es necesario dar un nuevo paso que permita generar una institucionalidad público – privada líder y representativa que no sólo responda a las necesidades de emprendedores y empresas, sino que además colabore en la construcción de políticas públicas, y que en definitiva sea un agente activo y eficiente en la competitividad de la Región de O´Higgins.

“En INACAP Sede Rancagua no solo formamos técnicos y profesionales, sino que también impulsamos el emprendimiento y el desarrollo empresarial e innovador de la región. Estamos convencidos de que la colaboración académica genera un círculo virtuoso de productividad e innovación, creando una sinergia clave para el territorio”, indicó Angelo Palazzi Lander, vicerrector de INACAP Sede Rancagua al ser consultado por la jornada realizada en dependencias de la casa de estudios que lidera.

Por su parte , Miwa Uehara, co-fundadora de Wedo Cowork valoró la participación de los asistentes puntualizando que reunimos instituciones protagonistas del desarrollo regional, quienes mostraron no sólo interés sino que voluntad de avanzar como Ecosistema promoviendo la colaboración mutua, que sea referente regional y nacional , que gatille de manera concreta el emprendimiento, la competitividad y la innovación, y a través de acciones concretas potenciar la vocación productiva que ofrece la Región de O´Higgins como lo es turismo, servicio, agroindustria, minería, electromovilidad, energía, agropecuaria, pesca y recolección de orilla entre otras.”

Promoviendo el Emprendimiento

La Semana de la Pyme en INACAP Sede Rancagua, realizada entre el 13 y el 16 de octubre, contempló una variada programación de actividades dirigidas a estudiantes y a la comunidad en general. Entre ellas, destacó una feria de emprendimiento con 20 stands, donde emprendedores locales exhibieron sus productos y servicios, además de talleres, seminarios, mentorías personalizadas y otras instancias orientadas a fortalecer sus negocios y promover el emprendimiento.