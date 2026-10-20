La política del espectáculo digital

En la última década, las tecnologías de la información han transformado profundamente nuestra manera de comunicarnos. La pandemia de COVID-19 mostró cuánto podían aportar para mantenernos cerca de familiares, amigos y compañeros de trabajo, incluso cuando la distancia física parecía imponerse. Las redes sociales, además, abrieron nuevas posibilidades para que los ciudadanos expresaran sus opiniones, conocieran las decisiones de sus representantes y participaran en la discusión pública.

Sin embargo, disponer de más canales de comunicación no significa necesariamente que estemos dialogando mejor. La polarización, las burbujas informativas y la tendencia a relacionarnos principalmente con quienes piensan como nosotros han debilitado la posibilidad de encontrarnos con ideas distintas. En este escenario, la comunicación corre el riesgo de convertirse en un espectáculo donde importa más llamar la atención que aportar argumentos, y donde la imagen termina desplazando al contenido.

La irrupción de la inteligencia artificial y el funcionamiento de los algoritmos de recomendación profundizan este desafío. Hoy es posible producir imágenes, videos y mensajes capaces de parecer auténticos sin serlo. También se pueden multiplicar contenidos para instalar una percepción, reforzar prejuicios o simular una interacción que no representa necesariamente una participación ciudadana real. Cuando distinguir entre información, propaganda y manipulación se vuelve más difícil, la confianza pública se transforma en un bien todavía más valioso.

En Rancagua y nuestra región, esta discusión tiene una expresión concreta. Con frecuencia, la comunicación política se reduce a una fotografía junto a una autoridad, un breve texto sobre una reunión o el anuncio de una gestión. Estas publicaciones pueden informar sobre actividades legítimas, pero resultan insuficientes cuando reemplazan la explicación de las decisiones, la presentación de resultados o la discusión de propuestas que afectan directamente a la comunidad.

El problema no está en que una autoridad utilice las redes sociales para comunicar su trabajo. Sería absurdo desconocer las oportunidades que ofrecen estas herramientas para informar con rapidez, llegar a nuevos públicos y escuchar a los vecinos. El problema aparece cuando la comunicación se convierte en un escaparate permanente, donde cada actividad busca proyectar una imagen favorable, pero hay poco espacio para explicar, responder preguntas o asumir responsabilidades.

La política democrática no puede medirse únicamente por la cantidad de seguidores, las reproducciones de un video o los comentarios que genera una publicación. Una comunicación puede alcanzar miles de personas y, aun así, no contribuir a resolver sus problemas. Del mismo modo, una propuesta necesaria puede carecer de espectacularidad y, sin embargo, tener consecuencias mucho más importantes para la vida de una comunidad.

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Por eso, el desafío no consiste en rechazar la tecnología, sino en utilizarla con un propósito distinto. Necesitamos autoridades dispuestas a explicar sus decisiones, dirigentes que presenten propuestas concretas y espacios digitales donde los ciudadanos puedan preguntar, disentir y recibir respuestas. También necesitamos medios de comunicación que preserven el debate informado y comunidades que no confundan popularidad con resultados.

En una sociedad saturada de imágenes y mensajes, recuperar el valor de las ideas es una tarea democrática. La tecnología puede facilitar el encuentro, pero no garantiza la honestidad; puede amplificar una voz, pero no le otorga autoridad moral; puede producir contenidos convincentes, pero no reemplaza la responsabilidad de quien los comunica.

Merecemos una política que utilice las herramientas digitales para acercarse a las personas y no solamente para mostrarse ante ellas. Porque la democracia necesita información, argumentos y participación, pero también algo que ninguna plataforma puede garantizar por sí sola: la voluntad de escuchar, la honestidad para dar explicaciones y la responsabilidad de responder por lo que se hace y se promete.

La comunicación política debería servir para construir confianza, no solo para conquistar atención.