Lula entrega su secreto bancario y el de su familia y reta a Bolsonaro a hacer lo mismo antes de las elecciones

(EUROPA PRESS) –

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha anunciado que autorizará este martes al Tribunal Superior Electoral (TSE) para que sus datos bancarios y telefónicos y el de sus familiares más cercanos sean revisados y ha retado al candidato Flávio Bolsonaro a hacer lo mismo, en medio del cruce de declaraciones de corrupción que ambos se lanzaron durante el pasado debate televisado.

Lula entregará esta autorización al TSE esperando que su rival en la segunda vuelta del domingo hago lo mismo, incluyendo el secreto bancario y telefónico de sus empresas y la su familia Bolsonaro, según recoge el portal G1.

«Es necesario de una vez por todas en este país, acabar con la historia del ladrón que ataca a la gente honesta», ha dicho el presidente brasileño en un acto de campaña celebrado este lunes en Porto Alegre.

«Todo el mundo sabe la historia de cada uno. Yo no puedo permitir que un miliciano se coloqué detrás de mí en el debate con la palabra corrupto escrita en la mano. Corrupta es su familia», ha expresado, en alusión a los gestos y muecas de Bolsonaro durante el debate en cada intervención de Lula.

«Es el momento de que la sociedad brasileña sepa en quién está votando», ha dicho el presidente brasileño, que ha incluido en su autorización a sus cinco hijos porque «en cada elección se inventan una cosa en contra de mi familia».

Lula ha confirmado que esta será su «última disputa electoral» y por tanto no puede permitir que un «ladrón» ponga en juego su reputación política. «Esto es una defensa de mi honor, del honor de mi familia y sobre todo de la defensa de este país que no puede tener a un ladrón gobernando».

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«Quiero sabe dónde están los 134 millones de reales (23,7 millones de euros) del Banco Master, quiero saber cómo se compró una cosa de diez millones de reales (1,7 millones de euros) con un salario que es igual que el mío», ha reclamado

Lula se refiere a un controvertido préstamo de dicho banco para financiar una película sobre el expresidente y padre de Flávio, Jair Bolsonaro, así como al pago de una mansión en un privilegiado barrio de Brasilia con su sueldo de senador, si bien el precio original estaría entre los cinco y seis millones de reales.

«Que tenga el coraje de mostrar que es honesto», ha retado el presidente brasileño, quien ya le lanzó el mismo guante al candidato de la ultraderecha, al que acusó de servir a los intereses de la actual administración estadounidense. «Para que el pueblo sepa quien es quien», afirmó.

El domingo se celebra en Brasil la segunda vuelta de las elecciones, en un contexto de empate técnico y extrema igualdad, si bien Flávio Bolsonaro –tras la sorpresa que supuso su victoria en la primera tanda– parte con una ligera ventaja, según la mayoría de las encuestas.

Cabe destacar que tanto Lula como Flávio registran altos niveles de rechazo entre el electorado por lo que el 8% que suman los indecisos y los electores que votan en blanco o nulo se antojan decisivos para la cita del domingo 25.