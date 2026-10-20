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Rumbo al Nacional de Antofagasta: 8 selecciones juveniles siguen en carrera

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Se selló la ronda 2 de la clasificatoria regional de la categoría Juvenil de cara al próximo Campeonato Nacional Amateur de esta categoría, el cual se desarrollará en Antofagasta y Mejillones.

Las selecciones de San Francisco, Santa Cruz, Requínoa, Unión Esperanza, Pichidegua, Rancagua, San Fernando y Rural Rosario avanzaron a los cuartos de final tras superar sus respectivos cruces.

Para la siguiente instancia, el lunes por la noche, se realizó el sorteo donde quedaron firmes los partidos y la programación de los juegos de ida. En horario simultáneo, el sábado a las 16.30 horas, San Francisco recibirá a Unión Esperanza; Pichidegua vs Rancagua; Requínoa vs San Fernando, y; Rosario vs Santa Cruz, serán los encuentros.

El combinado de Rosario, que se medirá contra Santa Cruz.

En Adultos, ya hay programación

El domingo, a las 16.30 horas se disputarán los lances de cuartos de final en categoría Adultos. Los partidos serán: Nancagua vs Cinco; Las Cabras vs Peumo; Rengo vs Pichidegua, y; Rosario vs Coltauco.

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