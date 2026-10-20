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Seamos Solución de MVC cerró su ciclo con una jornada multideportiva para cerca de 400 niños y niñas participantes del programa

El programa de educación ambiental, impulsado por Minera Valle Central y ejecutado por Corporación Pro O’Higgins, se desarrolló en seis establecimientos educacionales de Olivar y Requínoa, e incluyó una versión especial en la escuela La Pimpinela.

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Con música, batucada y mucho movimiento, cerca de 400 niños y niñas participaron en la jornada multideportiva que marcó el cierre del programa de educación ambiental Seamos Solución, iniciativa impulsada por Minera Valle Central (MVC) y ejecutada por Corporación Pro O’Higgins. La actividad, realizada en el gimnasio municipal de Requínoa, reunió a estudiantes en torno al deporte, la recreación y la importancia de incorporar hábitos saludables desde la infancia.

Durante su ejecución, el programa llegó a seis establecimientos educacionales de las comunas de Olivar y Requínoa, alcanzando a 435 estudiantes únicos de 5° y 6° básico y a 16 profesores. A través de seis talleres y actividades educativas, las comunidades escolares adquirieron conocimientos y herramientas prácticas sobre compostaje, huertos caseros y vida saludable, fortaleciendo la conciencia ambiental y el compromiso con el cuidado del entorno.

Como parte de esta experiencia, la Escuela La Pimpinela de Requínoa contó con una intervención especial dedicada al compostaje, mediante un ciclo de talleres que convocó a 33 niñas y niños. Esta instancia les permitió profundizar en prácticas para aprovechar los residuos orgánicos y comprender cómo sus acciones cotidianas pueden contribuir a la sostenibilidad desde sus hogares y comunidades.

Aprender, compartir y construir un futuro más sostenible

Braulio Guzmán, gerente general de Corporación Pro O’Higgins, destacó el sentido integral de la iniciativa y el valor de generar experiencias que conecten los aprendizajes ambientales con la vida cotidiana de los estudiantes.

“Queremos que los niños y niñas comprendan que cuidar el planeta también comienza con las decisiones que tomamos cada día. Separar los residuos, aprovechar los desechos orgánicos, cultivar nuestros propios alimentos y mantenernos activos son acciones que pueden transformar nuestros hábitos y nuestro entorno. Con Seamos Solución buscamos que estos aprendizajes se vivan, se compartan y se mantengan en el tiempo. Y eso es posible gracias a la colaboración entre las empresas, las comunidades educativas y las instituciones que creen en el desarrollo sostenible de nuestra región”, señaló.

Desde Minera Valle Central, Eugenio Espinosa, Subgerente de sustentabilidad, relevó la importancia de impulsar iniciativas que acerquen la sostenibilidad a las nuevas generaciones y promuevan cambios positivos desde las comunidades educativas.

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“En Minera Valle Central creemos que el desarrollo sostenible también se construye a través de la educación y de las oportunidades que entregamos a las nuevas generaciones. Seamos Solución nos permitió acompañar a estudiantes y docentes en el descubrimiento de prácticas concretas para cuidar el medioambiente, demostrando que cada acción cuenta. Nos enorgullece ser parte de un trabajo colaborativo que transforma el aprendizaje en experiencias significativas y contribuye a formar comunidades más conscientes y comprometidas con su entorno”, destacó.

La jornada de cierre contó con la participación de María Isabel Moraga, seremi del Deporte, quien subrayó la importancia de fomentar la actividad física desde edades tempranas y promover hábitos que contribuyan al bienestar de las comunidades. Por su parte, Daniela Zavando, seremi de Salud, destacó el aporte del deporte a la salud física y mental, así como la importancia de acercar estas prácticas a niños y niñas para favorecer una vida más saludable.

La realización de esta actividad fue posible gracias al trabajo colaborativo de Minera Valle Central, Corporación Pro O’Higgins, Copeval, ACHS, la Seremi del Deporte, el Instituto Nacional de Deportes (IND), la Municipalidad de Requínoa y su Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM).

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