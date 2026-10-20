Seremi de gobierno defiende presupuesto 2027 y aborda caída en las encuestas

La reducción presupuestaria que podría afectar a la Región de O´Higgins durante 2027 y la caída en la aprobación de la gestión del presidente José Antonio Kast, fueron los principales temas abordados por el Seremi de Gobierno, Matías Riveros, durante una entrevista concedida a El Rancagüino TV.

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la propuesta de Presupuesto 2027 y la preocupación manifestada por autoridades regionales ante una eventual disminución cercana al 20% de los recursos destinados a O’Higgins, situación que podría repercutir en la ejecución de obras de infraestructura y proyectos considerados estratégicos para el desarrollo regional.

Al respecto, Riveros sostuvo que la discusión presupuestaria recién comienza y que todavía existe espacio para introducir modificaciones durante la tramitación legislativa. En ese sentido, llamó a los parlamentarios y a los distintos actores públicos a participar del debate con responsabilidad y altura.

“Lo importante es que todas las diferencias puedan llevarse adelante en este espacio que corresponde, como lo es el Congreso Nacional”, señaló la autoridad, enfatizando que será en esa instancia donde se deberán revisar las propuestas, plantear observaciones y buscar acuerdos.

Presupuesto bajo presión por necesidades regionales

El Seremi defendió los principales lineamientos de la propuesta presupuestaria del Ejecutivo, destacando los recursos destinados a seguridad, crecimiento económico, empleo, salud y protección social.

Según explicó, el presupuesto contempla un incremento del 9,1% en seguridad, con recursos para fortalecer el trabajo de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería, además de apoyar las labores de prevención y combate del crimen organizado.

En materia de salud, mencionó un crecimiento del 4,7%, mientras que en niñez y educación inicial destacó el fortalecimiento de los recursos para jardines infantiles y la protección de beneficios sociales establecidos por ley.

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Riveros también relevó la importancia de impulsar la actividad económica y la creación de puestos de trabajo, especialmente en una región que enfrenta dificultades en materia laboral.

Durante la entrevista, cifró en 10,8% la tasa de desempleo regional y sostuvo que alrededor de 52 mil personas se encontrarían buscando oportunidades laborales sin conseguirlas.

En este escenario, defendió la aplicación de medidas orientadas a acelerar la inversión pública y fomentar la colaboración con el sector privado.

Sin embargo, la discusión adquiere especial relevancia para O’Higgins debido a las advertencias sobre los posibles efectos de una reducción de recursos en iniciativas como el alcantarillado de Pichilemu, las obras de avenida Sanchina y la ampliación de avenida Baquedano, proyectos mencionados durante la entrevista como parte de las preocupaciones regionales.

Frente a estos cuestionamientos, el representante del Gobierno insistió en que la propuesta aún debe ser debatida y que las diferencias deben resolverse durante su tramitación legislativa y recordó que el proyecto, debe completar su discusión y ser despachado antes del 30 de noviembre.

Presidente cae al 27% de aprobación y seremi llama a no bajar los brazos

La caída en la aprobación de la gestión del presidente José Antonio Kast, también fue abordada durante la entrevista, luego de que la última encuesta Agenda Criteria, publicada el domingo 11 de octubre, revelara que el respaldo al mandatario descendió tres puntos porcentuales, situándose en un 27%.

En paralelo, la desaprobación aumentó cuatro puntos y alcanzó el 64%, mientras que un 9% de los consultados manifestó no saber cómo evaluar su gestión.

La medición también mostró que el 82% de los encuestados considera que el Gobierno ha estado por debajo de sus expectativas, frente a un 18% que estima que la administración ha superado lo que esperaba.

Consultado por estos resultados, el seremi de Gobierno de O’Higgins, Matías Riveros, sostuvo que las encuestas representan una evaluación del momento y defendió las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, particularmente en materia económica y presupuestaria.

“Todas las encuestas son imágenes del minuto, son una fotografía del momento”, señaló la autoridad, quien reconoció que el Gobierno ha debido tomar decisiones que podrían no ser populares, pero que, a su juicio, responden a criterios de responsabilidad fiscal.

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Riveros argumentó que, desde el inicio de la administración, el Ejecutivo ha debido realizar ajustes para responder a compromisos presupuestarios y financiar distintas obligaciones del Estado. En ese mismo contexto, defendió las medidas de apoyo social y las iniciativas destinadas a reactivar la economía y generar empleos.

Entre las acciones mencionadas, destacó los beneficios dirigidos a sectores de la clase media, los apoyos a trabajadores del transporte y el despliegue del Plan Chile Despega, que contempla iniciativas para acelerar inversiones públicas y promover la contratación laboral.

Respecto de la posibilidad de revertir los niveles de desaprobación, el seremi insistió en que el Gobierno continuará desarrollando su agenda económica y social, con énfasis en la generación de oportunidades laborales y el fortalecimiento de la inversión.

Gobierno apuesta al empleo e inversión

Al profundizar en las medidas que podrían contribuir a mejorar la evaluación ciudadana, Riveros destacó el despliegue del denominado Plan Chile Despega, orientado a acelerar inversiones y promover la creación de puestos de trabajo.

En el caso de O´Higgins, señaló que el Ministerio de Obras Públicas contempla cerca de $19 mil millones para iniciativas relacionadas con caminos y servicios sanitarios rurales. Asimismo, mencionó las proyecciones del sector vivienda para generar empleos mediante la construcción de nuevas soluciones habitacionales, mejoramiento de barrios y pavimentación.

Riveros agregó que, el Gobierno también trabaja en una agenda de coordinación público-privada, ferias laborales y medidas destinadas a estimular la actividad económica regional.

A su juicio, estas iniciativas podrían contribuir a mejorar las condiciones de empleo y fortalecer la economía, aunque reconoció que se trata de objetivos que requieren continuidad y resultados en el tiempo.

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En materia de infraestructura, seguridad y desarrollo social, insistió en que la responsabilidad fiscal debe compatibilizarse con las necesidades de las comunidades y con la ejecución de proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida.

De esta manera, el seremi defendió la orientación general del Ejecutivo y llamó a que el debate presupuestario no se transforme en un factor de división entre las autoridades.

Mientras el Presupuesto 2027 comienza su tramitación legislativa y la desaprobación presidencial representa un desafío para el Gobierno, la discusión se concentra en cómo conciliar el control del gasto público con las demandas de inversión, empleo y protección social que enfrentan las regiones, entre ellas O’Higgins.