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U. La Calera y Coquimbo Unido se miden por la llave 1

Palpitamos la previa del choque entre U. La Calera y Coquimbo Unido. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

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Hoy juegan U. La Calera y Coquimbo U. el partido por la llave 1 de la Copa Chile. El duelo será en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar y dará inicio a partir de las 20:00 horas.

El historial del torneo favorece al conjunto visitante. En los últimos 2 enfrentamientos entre sí, siempre se quedó con el triunfo. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 2 de julio, en Octavos de Final del torneo Copa Chile 2025, y fue Coquimbo Unido quien ganó 1 a 4.

Los resultados de U. La Calera en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: U. La Calera 3 vs Universidad de Chile 3 (24 de junio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 0 vs U. La Calera 1 (1 de julio)
  • Fase de Grupos: U. La Calera 0 vs U. San Felipe 2 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: U. La Calera 4 vs Santiago Wanderers 0 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: U. San Felipe 1 vs U. La Calera 1 (4 de julio)
  • Fase de Grupos: Santiago Wanderers 0 vs U. La Calera 4 (5 de agosto)
  • Octavos de Final: U. La Calera 1 vs U. Católica 1 (23 de septiembre)
  • Octavos de Final: U. Católica 0 vs U. La Calera 0 (2-4 en penales a favor de U. La Calera) (26 de septiembre)
Los resultados de Coquimbo Unido en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Coquimbo Unido 1 vs Deportes Limache 1 (23 de junio)
  • Fase de Grupos: Deportes Limache 1 vs Coquimbo Unido 1 (1 de julio)
  • Fase de Grupos: Coquimbo Unido 3 vs Deportes Iquique 0 (20 de junio)
  • Fase de Grupos: San Marcos 0 vs Coquimbo Unido 1 (27 de junio)
  • Fase de Grupos: Deportes Iquique 1 vs Coquimbo Unido 1 (4 de julio)
  • Fase de Grupos: Coquimbo Unido 1 vs San Marcos 0 (5 de agosto)
  • Octavos de Final: Cobreloa 1 vs Coquimbo Unido 2 (22 de septiembre)
  • Octavos de Final: Coquimbo Unido 2 vs Cobreloa 1 (7 de octubre)
Horario U. La Calera y Coquimbo Unido, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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