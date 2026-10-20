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Vasco da Gama y Boca Juniors definen el pase a la final

Te contamos la previa del duelo Vasco da Gama vs Boca Juniors, que se enfrentan en el Maracanã hoy a las 21:30 horas. Jesús Valenzuela Sáez será el árbitro del partido.

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Vasco se mide hoy ante el Xeneize en la vuelta de la llave 1 de la Copa Sudamericana con gran parte del trabajo hecho. Ganó 1 a 0 en la ida y está a un paso de clasificar. Su rival intentará dar vuelta la serie y mantener chances de seguir en el torneo. El partido será en el Maracanã a las 21:30 horas.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de octubre, en Semifinales del torneo CONMEBOL – Copa Sudamericana 2026, y Vasco da Gama resultó vencedor por 0 a 1.

Vasco, que ganó la primer semi de la Copa Sudamericana, llega más confiado a este partido. Por su parte, el Xeneize buscará dar vuelta el resultado para poder continuar con chances. El ganador enfrentará al vencedor del otro duelo, Atlético Mineiro o MC Torque.

El árbitro designado para el encuentro es Jesús Valenzuela Sáez.

Los resultados de Vasco da Gama en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Barracas Central 0 vs Vasco da Gama 0 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: Vasco da Gama 1 vs Audax Italiano 2 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Vasco da Gama 3 vs Olimpia 0 (30 de abril)
  • Fase de Grupos: Audax Italiano 1 vs Vasco da Gama 2 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Olimpia 3 vs Vasco da Gama 1 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Vasco da Gama 3 vs Barracas Central 0 (27 de mayo)
  • Playoffs Octavos: Independiente Medellín 2 vs Vasco da Gama 2 (22 de julio)
  • Playoffs Octavos: Vasco da Gama 1 vs Independiente Medellín 0 (29 de julio)
  • Octavos de Final: Vasco da Gama 0 vs Olimpia 0 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Olimpia 1 vs Vasco da Gama 4 (20 de agosto)
  • Cuartos de Final: Santa Fe 0 vs Vasco da Gama 0 (8 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Vasco da Gama 2 vs Santa Fe 0 (15 de septiembre)
  • Semifinales: Boca Juniors 0 vs Vasco da Gama 1 (13 de octubre)
Los resultados de Boca Juniors en partidos >
de la Copa Sudamericana
  • Playoffs Octavos: Boca Juniors 1 vs O'Higgins 0 (23 de julio)
  • Playoffs Octavos: O'Higgins 1 vs Boca Juniors 0 (3-4 en penales a favor de Boca Juniors) (30 de julio)
  • Octavos de Final: Boca Juniors 3 vs Deportivo Recoleta 1 (11 de agosto)
  • Octavos de Final: Deportivo Recoleta 0 vs Boca Juniors 4 (18 de agosto)
  • Cuartos de Final: Boca Juniors 1 vs São Paulo 0 (8 de septiembre)
  • Cuartos de Final: São Paulo 1 vs Boca Juniors 1 (15 de septiembre)
  • Semifinales: Boca Juniors 0 vs Vasco da Gama 1 (13 de octubre)
Horario Vasco da Gama y Boca Juniors, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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