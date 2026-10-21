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Accidente vehicular movilizó a equipos de emergencia de Pichilemu

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Una persona resultó con lesiones de carácter menor tras un accidente de tránsito registrado en la Ruta I-502, en el acceso norte al sector de Cáhuil, en la comuna de Pichilemu. De acuerdo con lo informado por la Primera Compañía de Bomberos de Pichilemu, la unidad de rescate RX-1 fue despachada hasta el lugar, donde constató que se trataba del choque de un vehículo menor contra otro automóvil que permanecía detenido debido a una falla mecánica.

Los equipos de emergencia trabajaron el lugar para controlar la situación y resguardar la seguridad de los involucrados. Las causas que originaron el accidente serán materia de investigación.

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