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Huachipato intentará seguir su racha positiva ante Audax Italiano

Toda la previa del duelo entre Audax Italiano y Huachipato. El partido se jugará en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida el viernes 23 de octubre a las 20:00 horas.

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El duelo entre Audax Italiano y Huachipato correspondiente a la fecha 25 se disputará en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida desde las 20:00 horas, el viernes 23 de octubre.

Así llegan Audax Italiano y Huachipato

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Audax Italiano en partidos del campeonato chileno

Audax Italiano tiene pendiente su enfrentamiento con U. Católica que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Huachipato en partidos del campeonato chileno

Huachipato venció en casa a O'Higgins por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 6 goles y ha recibido 3 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 3 triunfos para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y terminó con un marcador 3-2 a favor de Huachipato.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 28 puntos (7 PG – 7 PE – 9 PP), mientras que la visita sumó 34 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (10 PG – 4 PE – 10 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 24 17 3 4 23
2 Universidad de Chile 45 24 13 6 5 22
3 U. Católica 42 23 13 3 7 17
7 Huachipato 34 24 10 4 10 -5
12 Audax Italiano 28 23 7 7 9 -5

Fechas y rivales de Audax Italiano en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 25: vs Huachipato: 23 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Deportes Limache: 2 de noviembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Huachipato en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs D. La Serena: 1 de noviembre – 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
Horario Audax Italiano y Huachipato, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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