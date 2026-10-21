Carabineros de O’Higgins distingue a joven que cumplió su sueño de ser parte de la institución

En una emotiva ceremonia cargada de simbolismo y cercanía, Carabineros de la de la Quinta Comisaría de la comuna de Peumo distinguió a Ignacio con el nombramiento de Carabinero Honorario, reconocimiento que busca destacar su profunda admiración por la Institución, así como el especial vínculo que ha construido con sus integrantes y los valores que inspiran su labor al servicio de la comunidad.

La investidura fue realizada por el jefe de Zona O’Higgins, General Guillermo Bohle Guichacoi, quien hizo entrega de esta significativa distinción, permitiendo que Ignacio cumpliera el anhelado sueño de sentirse parte de la gran familia de Carabineros de Chile.

El fundamento de la ceremonia estuvo a cargo del comisario de la Quinta Comisaría de Peumo, mayor, Juan Guzmán, quien destacó que este nombramiento representa mucho más que un reconocimiento formal, ya que simboliza el cariño, respeto y admiración que Ignacio ha demostrado hacia Carabineros y los principios que orientan su servicio.

Durante la actividad también se relevó el importante rol de su familia, especialmente de su madre, Marta, cuyo cariño, dedicación y perseverancia fueron fundamentales para hacer realidad este anhelo. Su apoyo permanente permitió que el deseo de Ignacio de acercarse a Carabineros se transformara en una experiencia significativa e inolvidable.

Asimismo, se destacó la presencia de Margarita y Joaquín, quienes forman parte de la institución y constituyen para Ignacio un ejemplo cercano de vocación de servicio y compromiso. Su vínculo con Carabineros ha contribuido a fortalecer en él la admiración y confianza hacia quienes diariamente trabajan por la seguridad y protección de la comunidad.

El nombramiento de Carabinero Honorario constituye una distinción que simboliza pertenencia, afecto y reconocimiento, invitando a Ignacio a continuar cultivando valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad y el compromiso con los demás.

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La ceremonia estuvo marcada por la alegría y emoción de Ignacio y sus seres queridos, quienes compartieron un momento especialmente significativo y que quedará como un recuerdo imborrable para toda la familia.