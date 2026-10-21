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Club de Ajedrez O’Higgins llega como líder a la definición de la Liga de Ajedrez Interclubes

La institución es la única representante regional entre siete clubes de la región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins. Tras recibir cerca de 300 personas en la penúltima fecha efectuada en Rancagua, se prepara para disputar el campeonato el 29 de noviembre en Viña del Mar.

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Recientemente, el Liceo Bicentenario Municipal Diego Portales de Rancagua cambió por unas horas su rutina habitual. En lugar de clases, sus espacios acogieron tableros, relojes y a delegaciones que llegaron desde distintas ciudades. Cerca de 180 ajedrecistas, acompañados por familiares y equipos de apoyo, dieron vida a una jornada que mostró cuánto ha crecido la comunidad del ajedrez.

El anfitrión fue el Club de Ajedrez O’Higgins, que organizó la sexta y penúltima fecha de la Liga Interclubes 2026. Para sus integrantes, recibir a los otros equipos era una responsabilidad especial: no solo estaban jugando en casa, sino defendiendo el primer lugar de una competencia que los ha tenido entre sus principales protagonistas durante toda la temporada.

El equipo que representa al Club de Ajedrez O’Higgins en esta competencia.

Una campaña que despierta ilusión

La liga reúne a siete instituciones: Club de Ajedrez Puente Alto, Club de Ajedrez de Buin, Academia de Ajedrez Villa Alemana, Academia Jugadas Estratégicas de Colina, Club de Ajedrez Talagante, Club de Ajedrez Chess Viña y Club de Ajedrez O’Higgins de Rancagua. Entre ellas, el club rancagüino es el único representante de la región del Libertador, una condición que da a cada viaje y a cada resultado un significado especial para el deporte local.

Desde el inicio del campeonato en Puente Alto, y luego en las fechas disputadas en Buin, Villa Alemana, Colina y Talagante, el equipo ha construido una campaña marcada por la constancia. En Rancagua obtuvo el segundo lugar de la jornada, muy cerca del ganador, y conservó el liderato general con cinco puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor.

Según puntualizaron desde el club, el rendimiento responde a un esfuerzo compartido entre deportistas de distintas edades, quienes compiten en un circuito exigente frente a jugadores experimentados y nuevas promesas.

La serie Sub14 del Club de Ajedrez O’Higgins.

El título se resolverá en Viña del Mar

La séptima y última fecha se disputará el domingo 29 de noviembre en Viña del Mar. Allí se conocerá al campeón de la Liga Interclubes 2026 y el Club de Ajedrez O’Higgins llegará con una ventaja estrecha que deberá defender partida a partida.

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La institución ya trabaja para reunir una delegación numerosa y competitiva. El desafío no es menor: enfrente estarán clubes de gran trayectoria que también buscarán cerrar el año en lo más alto. Por eso, aunque el liderato despierta entusiasmo, dentro del equipo existe conciencia de que todavía queda el paso más difícil.

Sea cual sea el desenlace, la campaña ya ha dado visibilidad al ajedrez regional. Y si O’Higgins logra sostener su posición en la última jornada, podrá celebrar un título construido con el esfuerzo de sus jugadores y de las familias que los han acompañado durante todo el recorrido.

El podio donde los Sub18 de Rancagua destacaron.

Una invitación a sumarse

El Club de Ajedrez O’Higgins busca que este buen momento competitivo anime a más personas a conocer el deporte. Durante el año desarrolla actividades formativas, recreativas y torneos para niños, jóvenes y adultos, con espacio tanto para quienes están comenzando como para quienes desean competir.

La comunidad puede seguir sus novedades en Instagram, @ajedrezohiggins, y en X, @ClubAjdrezOhig. También puede acercarse a su sede de Antofagasta 371, Rancagua, abierta a la comunidad los viernes de 19:00 a 21:00 horas.

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