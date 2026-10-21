Colegio Amada Sofía García celebró a sus profesores y asistentes con jornada en Matanzas y los Teachers Awards 2026

Comunidad Amada Sofía en Matanzas

La comunidad educativa vivió varios días de celebración que culminaron con una gala especialmente preparada por los estudiantes. La ceremonia tuvo además un significado especial: el establecimiento conmemora diez años de gestión junto al Obispado de Rancagua y una década de rectoría del padre Humberto Palma.

Con una jornada de encuentro frente al mar y una inédita ceremonia de gala, el Colegio Amada Sofía García, de Coltauco, celebró este año el Día del Profesor y del Asistente de la Educación en una serie de actividades destinadas a reconocer el trabajo de quienes diariamente acompañan la formación de sus estudiantes.

La celebración comenzó en Matanzas, hasta donde se trasladaron profesores, asistentes de aula, auxiliares, administrativos y directivos para compartir unas jornadas especialmente organizadas por el Equipo Directivo.

Desde la tarde del jueves 15 y hasta la mañana del sábado 17 de octubre, distintos grupos de trabajadores del establecimiento participaron de la experiencia. Algunos permanecieron durante todo el encuentro, mientras otros se trasladaron el viernes para compartir la jornada y regresar durante la tarde.

El buen tiempo acompañó una celebración marcada por la camaradería y el descanso. Juegos, caminatas por la playa, conversaciones, actividades recreativas y una cuidada atención gastronómica permitieron generar un espacio de convivencia distinto de la rutina escolar. Incluso hubo quienes se animaron a entrar a las frías aguas marinas.

Uno de los aspectos más valorados fue precisamente la posibilidad de compartir sin distinciones de funciones o responsabilidades. Profesores, asistentes, auxiliares y directivos participaron de las mismas actividades y mesas, fortaleciendo los vínculos de una comunidad que ha querido hacer de la fraternidad uno de sus sellos.

Padre Humberto Palma, rector del colegio, recibe homenaje a su trayectoria

Teachers Awards CASG 2026

La celebración tuvo su segundo gran momento el lunes 19 de octubre, cuando el establecimiento realizó los Teachers Awards CASG 2026, una gala preparada especialmente para homenajear a profesores y asistentes de la educación.

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El gimnasio del colegio fue completamente ambientado para la ocasión, con escenario, iluminación, sonido, música, ornamentación, backstage y alfombra roja. Los docentes y asistentes fueron invitados a concurrir con vestimenta de gala y se convirtieron, por una jornada, en los protagonistas de una ceremonia inspirada en las grandes premiaciones.

La actividad contó con un destacado compromiso del Centro de Estudiantes, del Equipo estudiantil de Protocolo, de la Secretaria del establecimiento y de numerosos colaboradores que trabajaron en su preparación. Los propios estudiantes asumieron también la animación de la ceremonia y realizaron presentaciones artísticas para sus docentes.

Uno de los rasgos distintivos de los Teachers Awards fue que todos los profesores y asistentes recibieron un reconocimiento, en categorías destinadas a destacar las diferentes cualidades que cada uno aporta a la comunidad: compromiso, responsabilidad, pasión por enseñar, cercanía, alegría, preocupación por los estudiantes y espíritu de servicio, entre otras.

La presidenta del Centro de Estudiantes, Colomba Torres, destacó durante su intervención que la tarea de un profesor trasciende ampliamente la enseñanza de una asignatura, pues implica acompañar a jóvenes que están descubriendo quiénes son y quiénes quieren llegar a ser.

«Somos la suma de todos los docentes que pasaron por nuestra vida», señaló la dirigente estudiantil, enfatizando que varias enseñanzas, consejos y palabras recibidas durante la etapa escolar permanecen mucho después de abandonar una sala de clases.

Torres llamó además a reconocer el valor social de la profesión docente y recordó a sus profesores que su trabajo no es invisible, incluso en aquellos días en que una clase parece no haber dado los frutos esperados.

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Asistentes de la educación recibieron también sus distinciones

Una década de crecimiento

La gala adquirió este año un significado adicional, ya que el Colegio Amada Sofía García conmemora diez años de gestión conjunta con el Obispado de Rancagua y una década de rectoría del padre Humberto Palma.

Durante este período, el establecimiento ha experimentado un importante proceso de crecimiento. A las transformaciones de infraestructura y nuevos proyectos se ha sumado la ampliación de su oferta educativa, que originalmente comprendía enseñanza básica y que actualmente incluye también enseñanza media.

La presidenta del Centro de Padres y Apoderados, Miriam Silva, destacó que este desarrollo no se limita a las mejoras materiales, sino que comprende nuevas oportunidades para niños y jóvenes y el fortalecimiento de una propuesta educativa inspirada en la fe, los valores, el servicio y el compromiso con los estudiantes.

En este contexto se produjo uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. Sin conocimiento previo del homenaje, el rector recibió un reconocimiento especial por sus diez años de liderazgo, acompañado en la ocasión por integrantes de su familia y amigos de toda la vida.

Miriam Silva agradeció al padre Humberto Palma por una década de «gestión, liderazgo y dedicación», por impulsar proyectos y abrir caminos teniendo presente que detrás de cada decisión existen niños y jóvenes que merecen las mejores oportunidades.

El rector, por su parte, hizo extensivo el reconocimiento a toda la comunidad que ha construido este proceso y expresó su gratitud por el camino recorrido. La ocasión permitió recordar también con especial afecto a monseñor Alejandro Goic, cuya figura estuvo estrechamente vinculada al inicio de esta etapa, y agradecer al actual obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera, por continuar acompañando y creyendo en el proyecto educativo.

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La presidenta del Centro de Padres resumió el espíritu de la celebración al señalar que ningún proyecto o avance tendría sentido sin las personas que diariamente están «en las aulas, en los patios, en las oficinas y en cada espacio del colegio acompañando, enseñando, escuchando y formando».

Entre el paisaje de Matanzas y la alfombra roja de los Teachers Awards, la comunidad del Colegio Amada Sofía quiso así detener por algunos días la rutina para realizar un gesto sencillo pero fundamental: agradecer a quienes han hecho de la educación su tarea cotidiana y reconocer que detrás de los diez años de crecimiento del establecimiento existe, ante todo, una historia construida por personas.