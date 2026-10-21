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D. Copiapó vs Dep. Santa Cruz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 del campeonato 2026

Toda la previa del duelo entre D. Copiapó y Dep. Santa Cruz. El partido se jugará en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla el sábado 24 de octubre a las 17:30 horas.

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El duelo entre D. Copiapó y Dep. Santa Cruz correspondiente a la fecha 29 se disputará en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla desde las 17:30 horas, el sábado 24 de octubre.

Así llegan D. Copiapó y Dep. Santa Cruz

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de D. Copiapó en partidos del campeonato 2026

D. Copiapó buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Unión Española. En 3 partidos ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 10 a sus rivales.

Últimos resultados de Dep. Santa Cruz en partidos del campeonato 2026

En la jornada anterior, Dep. Santa Cruz igualó 0-0 el juego frente a D. Antofagasta. Con un historial irregular (2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 3 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de junio, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 40 puntos (11 PG – 7 PE – 10 PP), mientras que la visita sumó 23 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (4 PG – 11 PE – 13 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 San Luis 53 28 15 8 5 14
2 Cobreloa 51 28 14 9 5 21
3 Santiago Wanderers 47 28 13 8 7 15
8 D. Copiapó 40 28 11 7 10 1
14 Dep. Santa Cruz 23 28 4 11 13 -14

Fecha y rival de D. Copiapó en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs Santiago Wanderers: 1 de noviembre – 12:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Dep. Santa Cruz en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs Rangers: 31 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
Horario D. Copiapó y Dep. Santa Cruz, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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