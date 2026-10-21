D. La Serena vs D. Concepción: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 del campeonato chileno

El cotejo entre D. La Serena y D. Concepción, por la fecha 25 del campeonato chileno, se jugará el próximo sábado 24 de octubre, a partir de las 12:30 horas, en el estadio la Portada.

Así llegan D. La Serena y D. Concepción

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de D. La Serena en partidos del campeonato chileno

D. La Serena quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Everton por un resultado de 2 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias, 1 empate y 1 partido perdido, con 8 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de D. Concepción en partidos del campeonato chileno

D. Concepción viene de empatar 1-1 ante U. La Calera. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 4 goles y le han marcado 4 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 3 a 3.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 30 puntos (7 PG – 9 PE – 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 32 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (9 PG – 5 PE – 10 PP).

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N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 54 24 17 3 4 23 2 Universidad de Chile 45 24 13 6 5 22 3 U. Católica 42 23 13 3 7 17 9 D. Concepción 32 24 9 5 10 -1 11 D. La Serena 30 24 7 9 8 -5

Fechas y rivales de D. La Serena en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 26: vs Huachipato: 1 de noviembre – 12:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de D. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 26: vs Palestino: 2 de noviembre – 20:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar

Horario D. La Serena y D. Concepción, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas

Colombia y Perú: 10:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas

Venezuela: 11:30 horas

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