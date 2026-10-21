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Demasiado pacientes

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Cada octubre, el lazo rosado nos recuerda que el cáncer de mama sigue siendo un desafío pendiente. En Chile, más de 5 mil mujeres son diagnosticadas cada año y cinco mueren diariamente por esta causa.

El cáncer de mama está en el GES desde 2005, pero garantizar el acceso no basta si las pacientes siguen esperando. Solo 4 de cada 10 mujeres tienen su mamografía al día; necesitamos llegar al menos a 7. Debemos salir a buscar a quienes aún no acceden a ella.

Las brechas persisten en todo el recorrido. El lugar donde vivimos condiciona el acceso a especialistas, y la innovación diagnóstica y terapéutica también deben estar disponibles, con criterios de acceso oportunos y equitativos. A todo este se suman los plazos para completar la reconstrucción mamaria y atención para las secuelas, porque sobrevivir no significa volver a la vida de antes.

Incorporar todos los cánceres al GES es necesario, pero las garantías deben traducirse en capacidades, recursos y resultados medibles. Chile necesita además información confiable para evaluar si las políticas públicas mejoran realmente la vida de las pacientes. El compromiso debe mantenerse todo el año, desde la detección hasta la vida después del cáncer. En cáncer de mama, hemos avanzado. Pero aún queda camino por recorrer.

María Elisabeth Guesalaga

Presidenta Fundación Mujeres por un Lazo

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