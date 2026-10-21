Deportes Iquique y Magallanes se encuentran en la fecha 29

Deportes Iquique recibe el próximo viernes 23 de octubre a Magallanes por la fecha 29 del campeonato 2026, a partir de las 20:00 horas en el estadio Tierra de Campeones.
Así llegan Deportes Iquique y Magallanes
Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Bicentenario La Granja.
Últimos resultados de Deportes Iquique en partidos del campeonato 2026
En la jornada previa, Deportes Iquique igualó 2-2 el juego ante Curicó Unido. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido, en los que le han convertido 4 goles y marcó 7 tantos en el rival.
Últimos resultados de Magallanes en partidos del campeonato 2026
Magallanes llega a este encuentro con una derrota ante San Luis por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 6 goles y recibieron 3.
Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 3 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 31 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Magallanes fue el ganador por 4 a 3.
El local está en el décimo primer puesto con 35 puntos (8 PG – 11 PE – 9 PP), mientras que el visitante llegó a 46 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (13 PG – 7 PE – 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|San Luis
|53
|28
|15
|8
|5
|14
|2
|Cobreloa
|51
|28
|14
|9
|5
|21
|3
|Santiago Wanderers
|47
|28
|13
|8
|7
|15
|4
|Magallanes
|46
|28
|13
|7
|8
|4
|11
|Deportes Iquique
|35
|28
|8
|11
|9
|6
Fecha y rival de Deportes Iquique en el próximo partido del campeonato 2026
- Fecha 30: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar
Fecha y rival de Magallanes en el próximo partido del campeonato 2026
- Fecha 30: vs D. Antofagasta: Fecha y horario a confirmar
Horario Deportes Iquique y Magallanes, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas
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