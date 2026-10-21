Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Deportes Iquique y Magallanes se encuentran en la fecha 29

Todo lo que tienes que saber en la previa de Deportes Iquique vs Magallanes. El duelo, a disputarse en el estadio Tierra de Campeones el viernes 23 de octubre, comenzará a las 20:00 horas.

Comparte esta noticia

Anuncios

Deportes Iquique recibe el próximo viernes 23 de octubre a Magallanes por la fecha 29 del campeonato 2026, a partir de las 20:00 horas en el estadio Tierra de Campeones.

Así llegan Deportes Iquique y Magallanes

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Bicentenario La Granja.

Últimos resultados de Deportes Iquique en partidos del campeonato 2026

En la jornada previa, Deportes Iquique igualó 2-2 el juego ante Curicó Unido. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido, en los que le han convertido 4 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Magallanes en partidos del campeonato 2026

Magallanes llega a este encuentro con una derrota ante San Luis por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 6 goles y recibieron 3.

Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 3 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 31 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Magallanes fue el ganador por 4 a 3.

El local está en el décimo primer puesto con 35 puntos (8 PG – 11 PE – 9 PP), mientras que el visitante llegó a 46 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (13 PG – 7 PE – 8 PP).

Anuncios
Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 San Luis 53 28 15 8 5 14
2 Cobreloa 51 28 14 9 5 21
3 Santiago Wanderers 47 28 13 8 7 15
4 Magallanes 46 28 13 7 8 4
11 Deportes Iquique 35 28 8 11 9 6

Fecha y rival de Deportes Iquique en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar
Fecha y rival de Magallanes en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs D. Antofagasta: Fecha y horario a confirmar
Horario Deportes Iquique y Magallanes, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Chapecoense vs Fluminense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 del Brasileirao
15 minutos hace
San Lorenzo vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Clausura
16 minutos hace
Liga de Quito vs Macará: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del torneo ecuatoriano
27 minutos hace
Chapecoense vs Fluminense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 del Brasileirao
15 minutos hace
San Lorenzo vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Clausura
16 minutos hace
Anuncios
797189_0
O’Higgins vs Cobresal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 del campeonato chileno
798314_0
San Luis vs Recoleta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 del campeonato 2026
Anuncios
798312_0
Unión Española vs Santiago Wanderers: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 del campeonato 2026
798313_0
D. Puerto Montt vs U. San Felipe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 del campeonato 2026
martin henriquez boxeo
Rancagua vivirá una noche histórica de boxeo con la disputa del Título Mundial Juvenil
3 accidente san vicente
Volcamiento de furgón deja 17 personas lesionadas en San Vicente de Tagua Tagua
Anuncios
Prudentia, IA y el Aquinate
798639_0
Se pospone el partido entre Universidad de Chile y D. Antofagasta
AAAJ_VS_FLUMINENSE_55
Por el cupo final, se enfrentan Palmeiras y Fluminense
797869_0
Por el cupo final, se enfrentan MC Torque y Atlético Mineiro
0P4A5731
Seamos Solución de MVC cerró su ciclo con una jornada multideportiva para cerca de 400 niños y niñas participantes del programa
DSC_0316
Integrantes del ecosistema regional de emprendimiento definen ruta de trabajo colaborativo
Anuncios
2 alumnos cahuil
Estudiantes de Cahuil obtienen grandes logros en feria científica
¿Quiénes son los jugadores?
voleibol machali 1
Dragons Voley de Machalí hace historia en LINAME al clasificar al Sudamericano
santacruz
Confirman día y hora para cruce entre Santa Cruz y Rangers
Anuncios
Neneqo Fotógrafo
Al menos 14 muertos y siete heridos tras un deslizamiento de tierra en una mina de oro en Colombia
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente electo de Brasil - Marcelo Camargo/Agencia Brazil/d / DPA
Lula entrega su secreto bancario y el de su familia y reta a Bolsonaro a hacer lo mismo antes de las elecciones
regional juvenil 1
Rumbo al Nacional de Antofagasta: 8 selecciones juveniles siguen en carrera
agustin pavez moscoso
Agustín Pavez brilla en la paranatación de Brasil
GOBIERNO 1
Seremi de gobierno defiende presupuesto 2027 y aborda caída en las encuestas
La política del espectáculo digital
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MARTES 20 DE OCTUBRE
¿A quién iremos?