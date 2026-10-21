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Este sábado se define al campeón de Tercera B en Quinta de Tilcoco

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El estadio municipal Fernando Cornejo de la comuna de Quinta de Tilcoco será escenario para la final de la Tercera División B, donde se dirimirá al campeón de la categoría.

Los ya ascendidos, Provincial Talagante (zona norte) y Buenos Aires de Parral (zona sur) se medirán en la cancha quintana para conocer al monarca de la serie y qué equipo llegará con ese rótulo a la Tercera A 2027.

Para este partido, se espera mucho público de ambas escuadras en el recinto de la ruta H-38. Por lo mismo, este miércoles se realizó una reunión de coordinación entre los organismos de seguridad de la región de O’Higgins y la ANFA en el mismo reducto para dejar a firma la operatividad del encuentro.

Cabe consignar que el partido definitorio se iniciará a las 16 horas del sábado 24 de octubre.

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