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Familias disfrutaron de la cicletada de Angostura 2026

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Con una amplia participación de vecinos, el pasado domingo se realizó la Cicletada Familiar de Angostura 2026, organizada por el CECOSF Angostura y la Oficina de Deportes de la Municipalidad de San Fernando. La jornada contó con la presencia del alcalde Pablo Silva Pérez, quien compartió con los asistentes en una actividad que combinó deporte, recreación al aire libre y encuentro comunitario.

El recorrido por las dependencias de Viña Casa Silva permitió a grandes y pequeños disfrutar del entorno natural y compartir una experiencia deportiva en familia, promoviendo la incorporación de hábitos saludables desde la infancia.

“Queremos que las familias tengan más oportunidades para hacer deporte cerca de sus hogares y disfrutar de los espacios de nuestra comuna. Esta cicletada nos permite avanzar en ese propósito, reuniendo a niños, jóvenes y adultos en torno a la vida sana. Como administración, estamos comprometidos con seguir impulsando estas actividades desde nuestros equipos de salud y deportes, junto a la comunidad”, señaló el alcalde Pablo Silva Pérez.

La jornada también incluyó una premiación que reconoció el entusiasmo de los participantes, en un ambiente de convivencia y recreación.

Para el desarrollo de la actividad fue fundamental la colaboración de Viña Casa Silva, que facilitó sus dependencias para el recorrido. Abelardo Reyes, subgerente de Certificaciones y Sustentabilidad de la empresa, destacó la importancia de apoyar iniciativas que fomenten el deporte y contribuyan al bienestar de la comunidad de Angostura, como parte del compromiso de la viña con su entorno.

La cicletada contó, además, con el apoyo de Cerasus, Dole, Frusan y APR Angostura. Desde CORMUSAF y el CECOSF Angostura agradecieron a las organizaciones colaboradoras y a las familias participantes, cuyo aporte y entusiasmo hicieron posible esta jornada de promoción de la salud..

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