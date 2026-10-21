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Fiscalía de O’Higgins suma ocho nuevos fiscales para reforzar el trabajo en la región

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La Fiscalía Regional de O’Higgins informó la incorporación de ocho nuevos fiscales que se distribuirán en distintas unidades y fiscalías locales de la región, con el objetivo de fortalecer el trabajo del Ministerio Público.

Según lo informado, siete de los nuevos persecutores se incorporan en el marco del plan de fortalecimiento institucional.

Los profesionales que se suman son Felipe Molina Valenzuela, quien llegará a la Fiscalía Local de Rengo; Mario Ramírez, al Sistema de Análisis Criminal; Teresa Valenzuela Astudillo, a la Fiscalía Local de Santa Cruz; Enith Acosta, a la Fiscalía Local de Rengo; y Javier Villagrán Guzmán, a la Fiscalía Local de San Vicente de Tagua Tagua.

Asimismo, Christian Garrido Molina, Mario de la Fuente y Mauro Rebolledo López se incorporarán a la Fiscalía Local de Rancagua.

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