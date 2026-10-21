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El finalista se define en un duelo entre Flamengo y Estudiantes

Flamengo y Estudiantes se miden en el Maracanã mañana a las 21:30 horas y Gustavo Tejera es el elegido para dirigir el partido.

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Con un empate 0-0 en el juego de ida, Flamengo y el Pincha definirán mañana quien asegura su entrada a Final de la Copa Libertadores. El partido empieza a las 21:30 horas en el Maracanã.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 15 de octubre, en Semifinales del torneo CONMEBOL – Copa Libertadores 2026, y fue un empate por 0 a 0.

Con el marcador del partido anterior, los equipos se presentan a la revancha en igualdad de condiciones. Quien obtenga la victoria avanzará a la final para enfrentar al ganador de la otra semi Fluminense o Palmeiras.

El encuentro será supervisado por Gustavo Tejera, el juez encargado.

Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Cusco FC 0 vs Flamengo 2 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Flamengo 4 vs Independiente Medellín 1 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente Medellín 0 vs Flamengo 3 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 3 vs Cusco FC 0 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Cruzeiro 1 vs Flamengo 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Flamengo 2 vs Cruzeiro 1 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Independiente del Valle 0 vs Flamengo 2 (10 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Flamengo 1 vs Independiente del Valle 1 (17 de septiembre)
  • Semifinales: Estudiantes 0 vs Flamengo 0 (15 de octubre)
Los resultados de Estudiantes en partidos >
de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Independiente Medellín 1 vs Estudiantes 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Cusco FC 1 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Cusco FC 1 vs Estudiantes 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Independiente Medellín 0 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Estudiantes 1 vs U. Católica 1 (11 de agosto)
  • Octavos de Final: U. Católica 0 vs Estudiantes 3 (18 de agosto)
  • Cuartos de Final: Estudiantes 1 vs Corinthians 1 (9 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Corinthians 0 vs Estudiantes 1 (16 de septiembre)
  • Semifinales: Estudiantes 0 vs Flamengo 0 (15 de octubre)
Horario Flamengo y Estudiantes, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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