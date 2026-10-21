Hasta 66,8 milímetros de lluvia cayeron en la región

Un balance positivo, pese a la intensidad de las precipitaciones registradas durante la tarde y noche del martes, realizó el director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), Marcelo Montesinos, quien informó que el sistema frontal dejó lluvias dentro de los rangos pronosticados y sin afectaciones relevantes en la Región de O’Higgins.

Precisó que la región se mantiene bajo alerta temprana preventiva, debido a los avisos meteorológicos vigentes por posibles tormentas eléctricas, granizos, fuertes rachas de viento y el riesgo de remociones en masa, especialmente en sectores precordilleranos.

De acuerdo con el balance entregado por Montesinos, las precipitaciones más intensas se concentraron en zonas cordilleranas y precordilleranas. Entre los registros destacados figuran 66,8 milímetros en el sector del río Las Leñas, en la cuenca del río Cachapoal; 55 milímetros en Termas del Flaco; 50 milímetros en Puente Negro; 48,2 milímetros en el río Pangal, y 47 milímetros en La Rufina.

En Rancagua, en tanto, se acumularon 28,7 milímetros, mientras que Rengo registró 20,9 y San Fernando 27,9 milímetros. En la zona costera, las cifras fueron considerablemente menores: Pichilemu anotó 4,1 milímetros y Rapel 6,1.

El director regional explicó que esta distribución desigual de las lluvias contribuyó a que la afectación general fuera limitada, pese a las complicaciones puntuales que se registraron en algunos sectores.

Respecto de las consecuencias del sistema frontal, Montesinos señaló que no se reportaron emergencias de mayor complejidad, aunque sí se produjeron situaciones habituales durante este tipo de eventos, como caída de árboles, desprendimientos de rocas en algunos caminos, aparición de grietas y anegamientos en pasos bajo nivel.

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Según indicó, estas situaciones fueron atendidas oportunamente, destacando la respuesta de los equipos del Ministerio de Obras Públicas y la coordinación entre los organismos de emergencia.

También valoró el trabajo preventivo desarrollado por los municipios en materia de conservación y mantenimiento, junto con las medidas adoptadas para disminuir la movilidad de las personas durante las horas de mayor intensidad de las precipitaciones.

En esa línea, calificó como acertada la suspensión de clases, al considerar que la reducción de los desplazamientos contribuye a prevenir accidentes de tránsito y otras situaciones de riesgo.

Lluvias y vientos continuarían hasta el viernes

Aunque el episodio de mayor intensidad ya pasó, el pronóstico anticipa que la inestabilidad atmosférica continuará afectando a la Región de O’Higgins durante los próximos días.

De acuerdo con las proyecciones informadas por SENAPRED, para este miércoles se esperaban entre 10 y 15 milímetros de precipitaciones en la región, además de nevadas de hasta 20 centímetros en sectores cordilleranos.

Para el jueves 22 y viernes 23 de octubre, en tanto, se proyectaban nuevos montos de entre 20 y 25 milímetros diarios, junto con nevadas que podrían alcanzar los 25 centímetros en la cordillera.

El viento también será un factor a considerar, ya que para el miércoles y jueves se pronosticaban velocidades de entre 25 y 40 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. El viernes, las mayores intensidades se concentrarían en la cordillera, donde las rachas podrían llegar a los 60 kilómetros por hora.

Montesinos explicó que la isoterma cero descendería durante el jueves y viernes hasta aproximadamente los 2.000 metros de altitud, condición que favorece que las precipitaciones se presenten como nieve en cotas más bajas que las registradas inicialmente.

Llamado a evitar sectores precordilleranos

Uno de los principales focos de preocupación de las autoridades se encuentra en la precordillera, donde Sernageomin mantiene una evaluación de peligro alto de remociones en masa. En la cordillera, el riesgo se considera bajo, mientras que, en el litoral, la cordillera de la Costa y el valle se mantiene en nivel moderado.

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Frente a este escenario, el director regional de SENAPRED llamó a la población a evitar desplazamientos innecesarios hacia sectores precordilleranos, especialmente en las cercanías de quebradas, donde las lluvias podrían provocar activación de cauces, desprendimientos de rocas y desplazamientos de material.

Finalmente, Montesinos sostuvo que el sistema frontal debería comenzar a declinar progresivamente hacia el viernes, aunque insistió en la importancia de mantener las medidas de precaución mientras continúen vigentes los avisos y la alerta temprana preventiva.

Cabe señalar que pese a la insistencia este medio, no obtuvimos respuestas de la Delegación Presidencial Regional de O’Higgins para conocer su evaluación del sistema frontal y las medidas adoptadas por el gobierno.