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Incendio estructural movilizó a bomberos de Chépica

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Durante la tarde de este lunes, la Central de Alarmas y Telecomunicaciones del Cuerpo de Bomberos de Chépica  recibió un llamado correspondiente a un incendio estructural, desplegándose rápidamente las unidades de emergencia. Según lo informado por bomberos, de forma rápida los voluntarios fueron derivados hasta la ruta que conecta la comuna de Nancagua con El Ajial, Ruta I-796, esto para el trabajo de los equipos de emergencia.

La emergencia estuvo a cargo del Primer Comandante y, en el lugar trabajaron  las unidades: B-1, B-3, K-1, K-2, BF-3 y BT-1, con la participación de 22 voluntarios de la Primera y Tercera Compañía.

A la llegada de los voluntarios, se encontraron que una casa estaba siendo totalmente consumida por las llamas. El fuego estaba en fase de libre combustión, por lo que se debieron extremar esfuerzos para controlar la situación. Una vez que se controló el fuego, se verificó que los daños del inmueble fueron mayores.

Durante el desarrollo de las labores, una de las voluntarias sufrió una descompensación, por lo que se activaron los protocolos de primera atención y posteriormente fue trasladada hasta Santa Cruz para su evaluación. La voluntaria ya se encuentra en su hogar, descansando y sin presentar lesiones físicas. No se informó de otras personas lesionadas producto de la emergencia. En tanto, se investiga la causa que provocó el inicio del fuego.

Desde bomberos se agradeció y destacó el compromiso de los voluntarios, quienes estuvieron presentes aportando sus conocimientos y experiencia, siempre a disposición de los oficiales a cargo de la emergencia.

También se informó que la emergencia contó con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Nancagua con el fin de evitar que el fuego avanzara hacia estructuras colindantes. Luego del control de la emergencia comenzó el trabajo de evaluación de daños, así como la familia afectada recibiría la ayuda de emergencia más inmediata.

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