Joaquín Ovalle hace historia en el Mundial de Enduro

El mostazalino Joaquín Ovalle hizo historia en los Six Days de Portugal. El piloto de enduro, con solo 15 años, conquistó la medalla de oro y obtuvo el séptimo lugar en su categoría C1.

En su primer evento de este tipo, Joaquín no solo cumplió el desafío de finalizar una de las competencias más exigentes del enduro mundial, sino que también alcanzó un destacado resultado internacional, demostrando su talento y compromiso con el motociclismo.

“Algo impensado, pero si soñado. Mi objetivo era terminar mi primer Six Days, con 15 años, disfrutarlo y aprender. Y desde el día 1.. me acomodé muy bien y ahí el foco iba cambiando a ser más competitivo. Y lo logramos, me voy a casa de vuelta con medalla de Oro”, dijo el deportista en sus redes sociales.

Por lo mismo, en la comuna de Mostazal valoraron la actuación del joven motorista en el enduro mundial.