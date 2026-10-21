La U, otra vez, será local en Rancagua

El próximo lunes, a las 20 horas en principio, Universidad de Chile volverá a ejercer la localía en el estadio El Teniente de Rancagua ahora por la fecha 25 de la Liga de Primera.

En esta oportunidad, los azules recibirán a Everton de Viña del Mar donde tendrán la oportunidad de estirar su distancia en el segundo puesto de la tabla por sobre Universidad Católica, y además acortar diferencia –si es que el líder no gana- frente a Colo-Colo, actual puntero de la competencia.

Los azules, según informó “La Magia Azul” se decidieron por salir de Santiago (estadio Santa Laura) por una petición expresa del director técnico Fernando Gago, quien habría quedado muy satisfecho con el rendimiento de su equipo en la cancha rancagüina, especialmente por esa contundente victoria por sobre Ñublense (6-0).

El aforo autorizado para este partido será de 10.500 espectadores y significará la segunda localía azul en la capital regional durante esta temporada 2026.

Recordemos que, los laicos, no podrán utilizar el estadio Nacional pues, tras los conciertos de BTS, la cancha no quedó en buenas condiciones.