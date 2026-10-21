Las redes sociales no son la opinión pública

Mucho se ha hablado de la difusión de ideas a través de las redes sociales y de cómo la llamada web 3.0 profundiza una transformación que ya había comenzado con la web 2.0, modificando también la labor informativa de los medios de comunicación.

Si bien todo lo anterior es cierto y daría para muchas páginas de análisis, existe otro fenómeno que merece mayor atención: cada red social, considerada individualmente y no como parte de un conjunto homogéneo, responde de manera distinta ante los mismos hechos. Por eso, no parece correcto hablar de las “redes sociales” como si fueran una sola realidad. Es necesario distinguir quiénes son sus usuarios, cómo se relacionan con la información y qué tipo de conversaciones se generan en cada plataforma.

No todo lo que brilla es oro, ni todo lo que circula por internet es verdad. Sin embargo, las opiniones que las personas expresan en las redes sociales sobre un acontecimiento son manifestaciones que merecen ser escuchadas y consideradas. El problema surge cuando se pretende convertir esos comentarios en una representación fiel de la opinión pública.

Evaluar lo que piensa el conjunto de la ciudadanía a partir de las reacciones en una plataforma sigue siendo, cuando menos, una conclusión prematura. Basta imaginar qué habría ocurrido si las últimas elecciones presidenciales se hubiesen definido a partir de las opiniones expresadas en Twitter: probablemente el resultado habría sido muy distinto del que legítimamente determinaron las urnas.

En medio de la sobreabundancia de información que caracteriza a internet, los medios de comunicación tradicionales, presentes hoy también en múltiples plataformas digitales, mantienen una responsabilidad esencial: verificar los hechos, entregar contexto y ofrecer información respaldada por fuentes confiables.

Las redes sociales permiten que las personas expresen sus opiniones y participen de la conversación pública. Pero una opinión difundida muchas veces no necesariamente representa a la mayoría, así como una publicación viral no convierte automáticamente una afirmación en verdad.

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Por eso, más que contraponer los medios tradicionales a las nuevas plataformas, debemos comprender que cumplen funciones distintas. La participación ciudadana es valiosa, pero necesita convivir con información rigurosa y verificable. En una sociedad expuesta a un flujo incesante de contenidos, la credibilidad no es una herencia que los medios puedan dar por asegurada: es una responsabilidad que deben demostrar cada día.

Luis Fernando González, Subdirector