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Por el cupo final, se enfrentan MC Torque y Atlético Mineiro

MC Torque y Atlético Mineiro se enfrentan en el estadio Centenario, con el arbitraje de Cristián Garay Reyes. El duelo se juega desde las 19:00 horas.

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Después de la goleada en la ida, Atl.Mineiro define hoy si clasifica a Final en el juego que corresponde a la llave 2 de la Copa Sudamericana. El partido está programado para las 19:00 horas en el estadio Centenario.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 14 de octubre, en Semifinales del torneo CONMEBOL – Copa Sudamericana 2026, y Atlético Mineiro lo ganó por 3 a 0.

Atl.Mineiro se quedó con el duelo anterior por 3 a 0 e intentará sellar el pase a la instancia decisiva de la competencia. Por su parte, MC Torque buscará revertir el resultado y seguir con chances. El ganador del duelo tendrá la posibilidad de jugar la final con Boca Juniors.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Cristián Garay Reyes.

Los resultados de MC Torque en partidos de la Copa Sudamericana
  • Primera Fase: MC Torque 1 vs Defensor Sporting 0 (3 de marzo)
  • Fase de Grupos: MC Torque 1 vs Grêmio 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Palestino 0 vs MC Torque 2 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Dep. Riestra 2 vs MC Torque 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: MC Torque 1 vs Palestino 0 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: MC Torque 4 vs Dep. Riestra 1 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Grêmio 2 vs MC Torque 2 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Tigre 0 vs MC Torque 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: MC Torque 2 vs Tigre 1 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Cienciano 2 vs MC Torque 0 (10 de septiembre)
  • Cuartos de Final: MC Torque 3 vs Cienciano 0 (17 de septiembre)
  • Semifinales: Atlético Mineiro 3 vs MC Torque 0 (14 de octubre)
Los resultados de Atlético Mineiro en partidos >
de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Puerto Cabello 2 vs Atlético Mineiro 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 2 vs Juventud 1 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Cienciano 1 vs Atlético Mineiro 0 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Juventud 2 vs Atlético Mineiro 2 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 2 vs Cienciano 0 (21 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Puerto Cabello 0 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: RB Bragantino 0 vs Atlético Mineiro 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Atlético Mineiro 2 vs RB Bragantino 2 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Santos 2 vs Atlético Mineiro 0 (9 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Atlético Mineiro 4 vs Santos 2 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (16 de septiembre)
  • Semifinales: Atlético Mineiro 3 vs MC Torque 0 (14 de octubre)
Horario MC Torque y Atlético Mineiro, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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Por el cupo final, se enfrentan MC Torque y Atlético Mineiro

MC Torque y Atlético Mineiro se enfrentan en el estadio Centenario, con el arbitraje de Cristián Garay Reyes. El duelo se juega desde las 19:00 horas.
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