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Por el cupo final, se enfrentan Palmeiras y Fluminense

Palmeiras y Fluminense se enfrentan en el estadio Nubank Parque, con el arbitraje de Esteban Ostojich. El duelo se juega desde las 21:30 horas.

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Palmeiras busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa en el estadio Nubank Parque, hoy, desde las 21:30 horas.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 14 de octubre, en Semifinales del torneo CONMEBOL – Copa Libertadores 2026, y Palmeiras lo ganó por 1 a 2.

Palmeiras se quedó con el duelo anterior por 2 a 1 e intentará sellar el pase a la instancia decisiva de la competencia. Por su parte, Fluminense buscará revertir el resultado y seguir con chances. El ganador del duelo tendrá la posibilidad de jugar la final con el vencedor de Estudiantes vs Flamengo.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Esteban Ostojich.

Los resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Junior 1 vs Palmeiras 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 2 vs Sporting Cristal 1 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 1 vs Palmeiras 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Sporting Cristal 0 vs Palmeiras 2 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 0 vs Cerro Porteño 1 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 4 vs Junior 1 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 1 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Palmeiras 1 vs Liga de Quito 0 (9 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Liga de Quito 3 vs Palmeiras 2 (3-4 en penales a favor de Palmeiras) (16 de septiembre)
  • Semifinales: Fluminense 1 vs Palmeiras 2 (14 de octubre)
Los resultados de Fluminense en partidos >
de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Dep. La Guaira 0 vs Fluminense 0 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: Fluminense 1 vs Independiente Riv. (M) 2 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: Bolívar 2 vs Fluminense 0 (30 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 1 vs Fluminense 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fluminense 2 vs Bolívar 1 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fluminense 3 vs Dep. La Guaira 1 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Fluminense 0 vs Independiente Riv. (M) 0 (11 de agosto)
  • Octavos de Final: Independiente Riv. (M) 1 vs Fluminense 1 (4-5 en penales a favor de Fluminense) (18 de agosto)
  • Cuartos de Final: Fluminense 2 vs Platense 0 (8 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Platense 2 vs Fluminense 1 (15 de septiembre)
  • Semifinales: Fluminense 1 vs Palmeiras 2 (14 de octubre)
Horario Palmeiras y Fluminense, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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