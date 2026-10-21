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Prisión preventiva para detenido por millonario robo de agroquímicos en Rengo

El delito afectó a dependencias de la empresa Copeval y fue avaluado en aproximadamente $153 millones. Carabineros y el OS9 lograron recuperar la totalidad de las especies sustraídas.

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Agregar El Rancagüino
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Un hombre quedó en prisión preventiva tras ser detenido por su presunta participación en un millonario robo de agroquímicos que afectó a la empresa Copeval, en la comuna de Rengo, el pasado 16 de octubre.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal de Rengo, Claudio Riobó, alrededor de ocho individuos llegaron hasta las dependencias de la empresa a bordo de una camioneta, con la que impactaron una bodega para ingresar a su interior y sustraer diversos productos agroquímicos, cuyo valor fue estimado en aproximadamente $153 millones.

Mientras parte del grupo concretaba la sustracción de las especies, otros sujetos intimidaban al guardia de seguridad que se encontraba en el lugar. Posteriormente, los involucrados huyeron con el botín cargado en la camioneta.

Tras el hecho, el trabajo policial de la Cuarta Comisaría de Rengo, en coordinación con personal del OS9 regional, permitió detener a uno de los presuntos participantes. Asimismo, durante las diligencias realizadas, se concretó el allanamiento de un domicilio en la comuna, donde se recuperó la totalidad de los productos sustraídos.

Respecto del detenido, el fiscal informó que quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de robo con intimidación, siendo ingresado a la cárcel de Rancagua mientras se desarrolla la investigación.

En tanto, personal del OS9 continúa realizando diligencias investigativas para establecer la identidad y dar con el paradero de los demás sujetos que habrían participado en este ilícito.

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