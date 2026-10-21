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Rancagua vivirá una noche histórica de boxeo con la disputa del Título Mundial Juvenil

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Tras 25 años sin boxeo profesional, el corazón de la capital regional se transformará en un ring internacional para albergar el evento UNDISPUTED #24, una inédita jornada con entrada liberada.

Rancagua se situará en el centro de la atención deportiva nacional e internacional con el retorno del boxeo profesional a la comuna tras un cuarto de siglo de ausencia. Para este hito, el escenario elegido será la emblemática Plaza de Los Héroes, recinto que acogerá una velada que promete marcar época en la ciudad.

El enfrentamiento estelar de la noche estará encabezado por el púgil local Martín Henríquez, quien con tan solo seis peleas profesionales en su carrera irá en busca del Título Mundial Juvenil WBO. El rancagüino protagonizará un electrizante duelo de invictos frente al colombiano Wilmer “Rifle” Calderón.

Además del combate por la corona juvenil, la cartelera UNDISPUTED #24 incluirá la participación de Andrés Campos, tres veces retador al título mundial, junto a otros dos enfrentamientos profesionales de alto nivel.

La jornada tendrá lugar el sábado 28 de noviembre desde las 18.30 horas en el principal paseo público de la capital regional.

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