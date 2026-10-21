Seremi destaca más recursos para la niñez y personas en situación de calle en O’Higgins

En conversación con El Rancagüino, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Cristián Flores, abordó las prioridades del Presupuesto 2027 para el área social y destacó los recursos destinados a la protección de niños, niñas y adolescentes, la atención de personas en situación de calle y la generación de oportunidades laborales para familias vulnerables.

Según explicó la autoridad, el incremento presupuestario permitirá avanzar tanto en la atención de necesidades inmediatas como en la prevención de situaciones de vulnerabilidad, con especial énfasis en la protección especializada de niños y adolescentes y en las acciones destinadas a evitar que más menores ingresen al sistema de protección.

En el caso del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez, el presupuesto aumentaría un 6,8% respecto del período anterior, lo que se traduciría en $38 mil millones adicionales para programas de atención y prevención.

Flores señaló que existen “muchos niños que están en esta espera” y que, con los nuevos recursos, “esperamos atenderlos y avanzar con esta espera”. Junto con ello, destacó la necesidad de fortalecer las acciones preventivas para evitar que nuevas vulneraciones de derechos deriven en el ingreso de más niños al sistema de protección.

En esa línea, la autoridad manifestó su preocupación por el aumento de los ingresos al sistema y sostuvo que “el proceso de la vulneración es lo que nosotros tenemos que parar como Ministerio”. Por ello, la prevención será uno de los ejes del trabajo de la cartera durante el próximo año.

Otro de los ámbitos que busca fortalecer es el cuidado alternativo mediante familias de acogida, especialmente para niños pequeños que no pueden permanecer con sus familias de origen. Actualmente, indicó, hay 17 niños en residencias de la región que podrían incorporarse a una familia de acogida.

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El objetivo es aumentar la cantidad de hogares disponibles para recibirlos, considerando que, según señaló el seremi, estas familias “siempre van a ser insuficientes”.

Más apoyo para personas en situación de calle

La atención de personas en situación de calle es otra de las áreas que podría recibir un impulso durante 2027. Flores indicó que se contempla un incremento cercano a los $1.200 millones para este ámbito, con el propósito de fortalecer los dispositivos de atención y avanzar hacia soluciones más estables.

“Nuestro objetivo como Ministerio no es que sea solamente protegerlas con las incidencias climáticas, sino que también tengan oportunidades reales de superación”, afirmó.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra el programa Vivienda Primero, que busca facilitar el acceso a una vivienda estable para personas que han vivido en situación de calle. A nivel regional, actualmente dispone de 20 plazas.

Desde la Seremi esperan que el aumento presupuestario permita fortalecer el programa y ampliar su alcance en la región, avanzando hacia alternativas que integren vivienda, salud, empleo y apoyo social.

Empleo y apoyo a las familias cuidadoras

En materia de empleabilidad, el seremi destacó la incorporación del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), a través del programa Chile Trabaja. La iniciativa considera cerca de $1.000 millones y busca generar oportunidades de empleo formal para personas en situación de pobreza extrema, especialmente para quienes enfrentan mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral.

El tema cobra relevancia en un escenario marcado por el aumento del desempleo en la Región de O’Higgins durante 2026.

“Los programas sociales son fundamentales para la compañía de familias, pero también debemos generar las condiciones para que puedan alcanzar una mayor autonomía económica”, señaló Flores, quien recalcó la importancia de la estabilidad laboral para superar las condiciones de vulnerabilidad.

Otra de las prioridades será continuar avanzando en la Red Local de Apoyos y Cuidados en las 33 comunas de la región. Esta política busca fortalecer el respaldo a las personas cuidadoras y a quienes requieren asistencia, en el marco del Sistema Nacional de Cuidados.

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A estas medidas se suma la implementación de la nueva legislación sobre envejecimiento y personas mayores, que contempla cambios institucionales y un mayor reconocimiento de situaciones como el abandono social y la violencia económica.

Agilización de trámites para personas con discapacidad

El seremi también destacó las medidas destinadas a agilizar la tramitación de la credencial de discapacidad. Según explicó, el proceso, que en ocasiones podía tardar seis meses, se busca reducir a 30 días. Asimismo, la inscripción en el registro correspondiente tendrá un procedimiento más expedito.

Las prioridades de la cartera para 2027 apuntan a combinar la atención de necesidades inmediatas con medidas que permitan prevenir vulneraciones de derechos, fortalecer el acceso a una vivienda y generar oportunidades de autonomía económica para las familias más vulnerables.

El desafío, sostuvo la autoridad, será traducir los recursos y programas en apoyos concretos para niños, niñas, adolescentes, personas en situación de calle, personas mayores y quienes requieren cuidados en la Región de O’Higgins.