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Skyview de Agrosuper supera las 57 mil visitas desde su apertura en Planta Rosario

La experiencia de “puertas abiertas”, que recibe a comunidades, estudiantes, clientes, proveedores y autoridades, permite conocer de manera interactiva la historia de la compañía y las distintas etapas de su cadena de valor.

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Desde su apertura en 2018, más de 57 mil personas han recorrido Skyview de Agrosuper, experiencia interactiva ubicada en Planta Rosario, en la comuna de Rengo, que busca acercar la operación de la compañía a sus distintos públicos y dar a conocer los principales procesos que forman parte de su cadena de valor.

El recorrido es parte de una historia de vinculación que comenzó varios años antes de la creación de Skyview. Agrosuper inició las visitas guiadas a sus distintos sectores productivos en 2003 y, quince años más tarde, inauguró este espacio para reunir esa experiencia en un recorrido integral.

“Skyview nace con el objetivo de acercar nuestra operación a las personas y entregarles una mirada integral de lo que hacemos. A través de esta experiencia podemos mostrar las distintas etapas de nuestra cadena de valor y cómo hemos ido incorporando innovación y tecnología a nuestros procesos”, explica el subgerente de Comunicaciones Externas de Agrosuper, Andrés Parodi.

Durante aproximadamente una hora, los visitantes recorren distintas estaciones acompañadas por profesionales, donde pueden conocer la historia y propósito de Agrosuper, la fabricación del alimento para los animales, sus procesos productivos, las iniciativas implementadas en materia de bienestar animal, el compromiso con la producción responsable y la relación de la compañía con las comunidades. La experiencia finaliza con una degustación de productos en un foodtruck especialmente equipado.

A lo largo de sus nueve años de funcionamiento, Skyview ha recibido a 57.158 personas, entre colaboradores, vecinos, clientes, proveedores, autoridades y estudiantes de colegios y universidades. A ellos se suman delegaciones internacionales y representantes de distintas instituciones interesados en conocer la operación de la compañía.

“Recibimos a vecinos, estudiantes, clientes, autoridades y delegaciones de distintos lugares. Para nosotros es muy valioso que puedan conocer de cerca nuestros procesos y el compromiso que tenemos con una producción responsable”, añadió Parodi.

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Durante 2026, la experiencia ha continuado recibiendo a universidades, colegios, comunidades, clientes y autoridades, consolidándose como un espacio de vinculación que permite acercar a los visitantes a la operación de Agrosuper y conocer el trabajo que desarrolla en materias como innovación, tecnología, calidad y sostenibilidad. Quienes deseen coordinar una visita a la experiencia Skyview de Agrosuper, pueden hacerlo a través del sitio web www.agrosuper.cl.

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