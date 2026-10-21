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Últimos días para postular al Fondo Vecino “Desarrollo Comunitario” de Agrosuper

Organizaciones de nueve comunas de la Región de O’Higgins aún pueden presentar sus proyectos para acceder a financiamiento destinado a equipamiento y mejoras de infraestructura.

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Hasta el próximo 23 de octubre tienen plazo las organizaciones comunitarias de la Región de O’Higgins para participar en la tercera convocatoria de este año del programa Fondo Vecino de Agrosuper, iniciativa que busca contribuir al desarrollo de las comunidades vecinas donde la compañía cuenta con instalaciones a través de la entrega de recursos para concretar proyectos que permitan mejorar sus espacios y fortalecer el trabajo que realizan junto a sus vecinos.

En la zona Valle Central, la convocatoria está dirigida a organizaciones de Doñihue, Rancagua, San Vicente de Tagua Tagua, Codegua, Rengo, Requínoa, San Francisco de Mostazal, Graneros y Machalí, las que tendrán plazo hasta el próximo 23 de octubre para presentar sus iniciativas.

El fondo contempla dos líneas de financiamiento. Para proyectos de equipamiento, las organizaciones seleccionadas recibirán un aporte de $500 mil, destinado a la adquisición de mobiliario, equipamiento para sedes comunitarias, tecnología, vestuario o implementación deportiva, entre otros. En tanto, los proyectos de infraestructura podrán acceder a un financiamiento de hasta $1 millón para realizar obras menores, mejoras de infraestructura o trabajos de iluminación interior, entre otras iniciativas.

La coordinadora de Fondo Vecino de Agrosuper, Camila Mallea, reiteró la invitación a las organizaciones que todavía no han presentado sus proyectos. “Queremos invitar a las organizaciones a aprovechar estos últimos días de postulación. A través de este fondo buscamos apoyar proyectos que permitan mejorar sus espacios comunitarios y contar con nuevos implementos para desarrollar actividades que beneficien a sus vecinos. Por eso, los invitamos a presentar sus iniciativas antes del 23 de octubre”, señaló. 

Las organizaciones interesadas aún están a tiempo de participar ingresando a www.vecinoemprendedor.cl, donde podrán conocer las bases y presentar sus proyectos hasta el próximo 23 de octubre. Los resultados serán anunciados el 23 de noviembre.

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