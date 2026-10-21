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Vecinos de Angostura disfrutaron de cicletada familiar

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Con una amplia participación de vecinos, hace algunos días se realizó la Cicletada Familiar de Angostura 2026, organizada por el CECOSF Angostura y la Oficina de Deportes de la comuna de San Fernando.

La jornada contó con la presencia de muchísimas familias quienes, además de pedalear por los parajes del poblado, compartieron en comunidad y se recrearon al aire libre.

El recorrido pasó también por las dependencias de Viña Casa Silva, lo que permitió a grandes y pequeños disfrutar del entorno natural y compartir una experiencia deportiva en familia, promoviendo la incorporación de hábitos saludables desde la infancia.

Vecinos de la localidad de Angostura, en San Fernando, participaron de esta cicletada familiar.

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