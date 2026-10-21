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Volcamiento de furgón deja 17 personas lesionadas en San Vicente de Tagua Tagua

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Un grave accidente vehicular se registró cerca de las 07:50 horas de este miércoles en el sector Portezuelo, El Inca, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, donde el volcamiento de un furgón dejó a 17 personas lesionadas de diversa consideración.

La emergencia fue recibida  por la Central de Alarmas del Cuerpo de Bomberos de San Vicente, que despachó hasta el lugar a la unidad de Rescate Técnico Pesado RX1 de la Primera Compañía.

Al llegar, los equipos de emergencia verificaron el volcamiento del vehículo, iniciando las labores de atención y coordinación con personal del SAMU, una ambulancia del SAR, una segunda ambulancia del Hospital de San Vicente, Carabineros y Seguridad Pública.

Quienes presentaban heridas de mayor consideración fueron trasladados a los centros asistenciales más cercanos.Una de las personas afectadas se encontraba en estado de gravedad.

Las causas que originaron el accidente son materia de investigación por parte de los organismos correspondientes.

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